Tening Sène, maire de Ndiaganiao persécutée par Pastef : La mise au point des femmes de l’APR

Le Mouvement National des Femmes de l’Alliance pour la République informe l’opinion nationale de la persécution dont est victime leur sœur et camarade, Madame Tening Sène, maire de Ndiaganiao.

Le régime Pastef poursuit son agression contre les responsables de l’APR dans l’unique but de fragiliser le parti, qui s’est pourtant inscrit depuis le 2 avril 2024 dans une opposition démocratique et républicaine conformément à sa vision et à son idéologie, accuse le Mouvement national des femmes de l’APR.

Le Dr Tening Sène, plébiscitée en 2022 face au candidat Bassirou Diomaye Faye, qui n’avait recueilli qu’un minuscule score de 17%, est un symbole de courage, de compétence et de loyauté en politique. Parce que face aux sirènes du pouvoir et aux menaces, le Dr Sène a résisté et refusé la transhumance, le régime du Président Faye utilise l’arme du Procureur financier, lit-on dans la note.

L’APR dénonce une volonté funeste d’arracher une mairie par des procédés malveillants, quand on n’a pu la conquérir par le suffrage universel.

Le Mouvement National des Femmes de l’APR exprime son soutien total au maire Tening Sène, exige la fin de l’acharnement injuste dont elle est victime et appelle au respect du vote des populations de Ndiaganiao.

Nous appelons les populations de la commune de Ndiaganiao à soutenir leur maire, énième cible d’un régime dont les seules urgences sont l’intimidation et la criminalisation de l’opposition sénégalaise.