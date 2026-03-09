Tensions entre Diomaye et Sonko : Dr Demba Gueye évoque une possible cohabitation difficile

Partager Facebook

Après l’assemblée générale de la coalition Diomaye Président, il n’y a désormais plus l’ombre d’un doute sur l’existence de fractures entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, selon le docteur Demba Gueye. Si certains évoquent l’idée d’une divergence stratégique visant à semer le doute au sein de l’opposition, l’analyste politique ne croit en aucun cas à cette hypothèse. Selon lui, les véritables raisons de ces tensions entre le Président et son Premier ministre sont liées à une dualité de leadership.

Il estime par ailleurs que ces tensions pourraient évoluer vers une cohabitation difficile au sommet de l’État. Toujours selon le docteur Demba Gueye, dans ce contexte conflictuel, l’opposition pourrait encore se repositionner, à condition de savoir en tirer profit.