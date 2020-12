THE BEST FIFA: LEWANDOWSKI ÉLU JOUEUR DE L’ANNÉE

Alors que le Ballon d’Or ne sera pas remis cette année, le FIFA a maintenu les The Best FIFA Football Awards 2020. Robert Lewandowski a enfin été récompensé de sa dernière saison en devançant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Meilleur buteur de la Bundesliga en 2019-2020, meilleur buteur de la Ligue des Champions qu’il a remportée avec le Bayern Munich contre le PSG en finale, le joueur de 32 ans a fait preuve d’une régularité phénoménale au plus haut niveau tout au long de l’année. Et il est reparti très fort cette saison, avec déjà 15 buts en championnats en 10 titularisations (et 1 entrée en jeu) ! Souvent oublié dans les distinctions individuelles, pour diverses raisons, Lewandowski est logiquement récompensé de son incroyable année 2020. Il aurait pu prétendre au Ballon d’Or avant que France Football décide d’annuler l’édition 2020. Tout sourire pour récupérer le trophée de meilleur joueur des mains du président de la FIFA Gianni Infantino, le Polonais a définitivement rejoint la cour des grands.