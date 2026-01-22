Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Screenshot 20260116 1925472 1

Thiès : Le G7 dans la rue pour exiger le respect des accords signés avec l’État

22 janvier 2026 Actualité

Les syndicats affiliés au G7 ont battu le pavé dans les rues de Thiès pour exiger le respect des accords signés avec l’État après une journée de grève totale. Les manifestants réclament notamment le paiement à temps des salaires des enseignants et des indemnités d’examens, l’implication du G7 dans les activités du Ministère de l’Éducation nationale et l’apurement du passif des accords.

Parmi les points de revendication figurent également la fin des lenteurs administratives, l’équité salariale au profit de l’Éducation et de la Formation, et la fin des surimpositions sur les rappels et indemnités. Le G7 exige du gouvernement la prise en charge de ces préoccupations et l’ouverture de négociations sérieuses.

Les syndicats dénoncent l’inertie du gouvernement dans la matérialisation des accords portant sur l’habitat social, les cotisations sociales des contractuels et le processus de digitalisation des actes et procédures de la fonction publique. Le G7 appelle à la mobilisation pour faire entendre ses revendications.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

17690906161192

Mauritanie : Sept militaires disparus en mer

Une opération de sauvetage en mer a mal tourné au large de Nouakchott, en Mauritanie. …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved