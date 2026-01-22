Thiès : Le G7 dans la rue pour exiger le respect des accords signés avec l’État

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les syndicats affiliés au G7 ont battu le pavé dans les rues de Thiès pour exiger le respect des accords signés avec l’État après une journée de grève totale. Les manifestants réclament notamment le paiement à temps des salaires des enseignants et des indemnités d’examens, l’implication du G7 dans les activités du Ministère de l’Éducation nationale et l’apurement du passif des accords.

Parmi les points de revendication figurent également la fin des lenteurs administratives, l’équité salariale au profit de l’Éducation et de la Formation, et la fin des surimpositions sur les rappels et indemnités. Le G7 exige du gouvernement la prise en charge de ces préoccupations et l’ouverture de négociations sérieuses.

Les syndicats dénoncent l’inertie du gouvernement dans la matérialisation des accords portant sur l’habitat social, les cotisations sociales des contractuels et le processus de digitalisation des actes et procédures de la fonction publique. Le G7 appelle à la mobilisation pour faire entendre ses revendications.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com