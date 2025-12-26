Thiès : Le Préfet interdit les courses et rodéos de motocyclistes

Partager Facebook

Le Préfet du département de Thiès a pris un arrêté interdisant les courses et les rodéos des Jakartaman et autres motocyclistes dans le département de Thiès. Cette décision, qui vise à préserver la sécurité publique, est prise en vertu de la loi et sera appliquée par les autorités compétentes.

L’arrêté pris, interdit formellement les courses et les rodéos de motocyclistes dans le département de Thiès, considérant que ces activités présentent des risques pour la sécurité des populations et des biens. Les contrevenants seront punis conformément aux dispositions du Code pénal.

Le commissaire central et le Commandant de la compagnie de gendarmerie de Thiès sont chargés par le Préfet de l’exécution de l’arrêté, qui sera publié et communiqué partout où besoin sera. Les autorités compétentes sont ainsi appelées à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter cette interdiction et assurer la sécurité des populations.

Cette décision intervient dans un contexte où des courses folles sont organisées presque toutes les nuits à Thiès, mettant en danger la vie des motocyclistes et même des passagers.

Publié par EL HADJI MODY DIOP