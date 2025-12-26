Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1766763100325

Thiès : Le Préfet interdit les courses et rodéos de motocyclistes

26 décembre 2025 Actualité

Le Préfet du département de Thiès a pris un arrêté interdisant les courses et les rodéos des Jakartaman et autres motocyclistes dans le département de Thiès. Cette décision, qui vise à préserver la sécurité publique, est prise en vertu de la loi et sera appliquée par les autorités compétentes.

L’arrêté pris, interdit formellement les courses et les rodéos de motocyclistes dans le département de Thiès, considérant que ces activités présentent des risques pour la sécurité des populations et des biens. Les contrevenants seront punis conformément aux dispositions du Code pénal.

Le commissaire central et le Commandant de la compagnie de gendarmerie de Thiès sont chargés par le Préfet de l’exécution de l’arrêté, qui sera publié et communiqué partout où besoin sera. Les autorités compétentes sont ainsi appelées à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter cette interdiction et assurer la sécurité des populations.

Cette décision intervient dans un contexte où des courses folles sont organisées presque toutes les nuits à Thiès, mettant en danger la vie des motocyclistes et même des passagers.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

Tags

Vérifier aussi

1766774719220

Axe Gossas-Diourbel : Un accident fait 7 morts

Selon des informations relayées par Seneweb, un grave accident est survenu, ce vendredi, sur l’axe …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved