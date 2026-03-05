Thiès : les videurs en colère exigent un site sécurisé pour déverser les déchets

Partager Facebook

La tension est montée d’un cran depuis mardi à Thiès. Les camions de vidange sont à l’arrêt. Les moteurs sont coupés, mais la colère, elle, gronde. Le Groupement des videurs de Thiès a décrété une grève illimitée pour dénoncer l’absence d’un site officiel, stable et juridiquement sécurisé où déverser les déchets et boues collectés à travers la ville. Dans plusieurs quartiers, des ménages ayant sollicité une vidange attendent désormais sans réponse. Les fosses septiques pleines représentent un danger réel, surtout en période de forte chaleur. Pape Mbaye, responsable des videurs de Thiès, n’a pas mâché ses mots selon Thies Infos. « À chaque fois qu’on nous donne un site, quelqu’un vient réclamer le terrain. On nous accuse d’occuper illégalement l’espace. On ne peut pas travailler dans ces conditions », dit-il.

A l’en croire, les professionnels de la vidange vivent dans une insécurité permanente. Tantôt tolérés, tantôt expulsés, ils se retrouvent régulièrement au centre de conflits fonciers qui dépassent leur mission première : assurer l’assainissement de la ville. Par ailleurs, ils réclament l’identification d’un site définitif et aménagé, un arrêté officiel validant son affectation et une protection administrative contre toute revendication ultérieure.

Pour eux, l’absence de cadre clair favorise les conflits et expose la ville à une crise sanitaire majeure.