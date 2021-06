Thiès: une jeune fille de 11 ans violée par un Bacchus.

Thiés: Dans la matinée du lundi à 5h du matin, juste derrière la station-service sise à « Bayaal Khoudia Badiane », une querelle entre deux ivrognes a éclaté. Des couche-tard qui croyaient que c’était une simple altercation tenteront de séparer les deux qui échangeaient de violents coups de poing.

Toutefois, l’affaire était plus complexe que nous ne le croyons. En effet, l’un d’eux expliquait qu’il avait surpris son adversaire en train de violer une petite fille de 10 à 11 ans puis l’a l’a étranglée avec un châle que celle-ci portait, nous informe « Vox Pop » dans sa livraison du mardi 8 juin.

Après leur avoir raconté les faits, il leur désigne l’endroit où se trouve la fille. Les rares témoins les y mènent.

Arrivés sur les lieux du crime, ils sont surpris de voir le corps de la gamine engourdi et dont le pantalon qu’elle portait n’était pas totalement relevé. Elle était dans un état critique. Un des témoins appelle les sapeurs-pompiers qui évacuent la fille à l’hôpital et les policiers du premier arrondissement de Thiès ont embarqué l’un pour déposition et l’autre pour garde à vue