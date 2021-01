Tissage Naturel – Comment entretenir mon tissage naturel

Le laver

Tissages lisses et ondulés

Démêlez parfaitement depuis les pointes en remontant vers les racines à la brosse ou un peigne à dents larges.

Mouillez les cheveux et appliquez un shampooing doux sans sulfate, ligne par ligne sur le cuir chevelu, puis allongez sur les longueurs. Une autre méthode consiste à mélanger une dose de shampooing dans l’évier ou une bassine d’eau tiède dans laquelle vous plongerez la tête. Malaxez délicatement les longueurs pour bien faire pénétrer le shampooing sans emmêler. Massez du bout des doigts le cuir chevelu pour le détendre et activer la circulation.

Rincez soigneusement à l’eau tiède en laissant couler l’eau le long des mèches pour éviter la formation de nœuds.

Appliquez un après-shampooing conditionneur et laissez agir de 10 à 15 minutes. Cette étape assure la souplesse des lèches et prévient la formation de nœuds.

Rincez soigneusement à l’eau tiède en laissant couler l’eau le long des mèches pour éviter la formation de nœuds.

Absorbez le maximum d’eau en pressant délicatement avec une serviette en microfibres, sans essorer ni frotter. N’utilisez ni peigne ni brosse jusqu’à séchage complet. Laissez sécher à l’air libre ou au séchoir à température douce pour bien respecter la fibre de vos mèches – naturelles ou HighTex

Votre tissage est coloré ? Il est plus fragile qu’un tissage naturel. Son pire ennemi ? La chaleur. Lavez-le à l’eau fraîche. Redoublez de douceur pour le démêler pour éviter la casse. Limitez au maximum l’utilisation d’outils chauffants, qui peuvent affadir la teinte, dessécher, rendre les longueurs rêches et affaiblir les pointes. Utilisez un shampooing et un après-shampooing pour cheveux colorés qui prolongeront couleur et brillance.

Tissages bouclés, frisés

Vaporisez un mélange d’eau et de conditionneur pour démêler plus facilement. Travaillez depuis les pointes en remontant vers les racines à la brosse ou un peigne à dents larges. Mouillez les cheveux et appliquez un shampooing doux sans sulfate, ligne par ligne sur le cuir chevelu, puis allongez sur les longueurs. Une autre méthode consiste à mélanger une dose de shampooing dans l’évier ou une bassine d’eau tiède dans laquelle vous plongerez la tête. Malaxez délicatement les longueurs pour bien faire pénétrer le shampooing sans emmêler. Massez du bout des doigts le cuir chevelu pour le détendre et activer la circulation. Rincez soigneusement à l’eau tiède en laissant couler l’eau le long des mèches pour éviter la formation de nœuds. Appliquez un après-shampooing conditionneur et laissez agir de 10 à 15 minutes. Cette étape assure la souplesse des mèches et prévient la formation de nœuds. Rincez soigneusement à l’eau tiède en laissant couler l’eau le long des mèches pour éviter la formation de nœuds. Absorbez le maximum d’eau en pressant délicatement avec une serviette en microfibres, sans essorer ni frotter et froissez les cheveux entre les mains pour aider la définition des boucles. Quand les cheveux sont totalement secs, arrangez les boucles avec les doigts.

Pour éviter les cheveux qui se détachent de la trame de votre tissage:

Avant la pose de votre tissage, cousu ou collé, vérifiez l’absence de cheveux détachés de la trame. Pour prolonger la durée de vie de votre tissage, la renforcer et éviter que des cheveux ne se détachent, scellez-les sur la bande avec une colle capillaire spéciale tissage-scellant de trame. Sa particularité ? Elle devient transparente et reste souple, sans durcir au séchage.

Au moment de la pose, évitez de couper la bande si vous n’avez pas au préalable fait un ourlet ou, scellé les cheveux. Si la trame n’est pas protégée. Les cheveux peuvent se détacher lors du coiffage ou la nuit durant votre sommeil.