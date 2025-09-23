Tivaoune Peulh : 06 individus interpellés pour culture et détention du chanvre indien

Partager Facebook

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a procédé, dans la nuit du samedi au dimanche 21 septembre 2025, à l’interpellation de six (06) individus pour culture et détention en vue de trafic et d’usage de chanvre indien, portant sur deux (02) kilogrammes, dont vingt-neuf (29) cornets et un (01) cornet entamé.

Ces interpellations font suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de chanvre indien. Ce réseau opérait depuis une maison située à proximité du poste de santé de Tivaouane Peulh.

À cet effet, une opération a été déclenchée. Les éléments en position ont repéré un véhicule de type Berlingo, de couleur blanche, stationné devant le domicile ciblé. Après plusieurs heures de surveillance, le véhicule a quitté les lieux avec deux (02) individus à bord. Ces derniers ont été suivis discrètement, puis sommés de s’arrêter.

La fouille du véhicule a permis la découverte de deux (02) cornets de chanvre indien, deux téléphones portables (un Tecno POP 8 et un modèle Tecno simple), ainsi que la somme de 30 000 F CFA. Une perquisition à leur domicile a ensuite permis de découvrir cinq (05) pieds de cannabis cultivés et un (01) cornet supplémentaire.

Interrogés, les deux mis en cause ont déclaré être hébergés par un tiers. Concernant la culture du chanvre indien, ils ont tenté de nier les faits, sans convaincre.

Poursuivant les investigations, leur fournisseur présumé a été appréhendé devant son domicile. La perquisition de sa chambre a permis de découvrir environ deux (02) kilogrammes de chanvre indien, dont vingt-cinq (25) cornets conditionnés, la somme de 22 000 F CFA, cinq (05) paires de ciseaux et un (01) couteau.

Par ailleurs, trois (03) individus venus s’approvisionner en chanvre indien ont également été interpellés sur place, chacun en possession d’un (01) cornet, acquis pour la somme de 1 000 F CFA.

L’ensemble des personnes interpellées a été placé en garde à vue.

La drogue, les téléphones portables, la moto et l’argent saisis ont été placés sous scellés.