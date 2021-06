Tokyo 2021: une délégation ougandaise en quarantaine

Une première partie de la délégation ougandaise, qui est arrivée le 19 juin 2021 à Tokyo pour les Jeux olympiques, a été placée en quarantaine après un cas positif au Covid-19, ont annoncé les autorités japonaises ce 22 juin. Il s’agit du premier cas positif concernant un participant aux JO (23 juillet-8 août) alors que l’équipe australienne de softball a été la première délégation étrangère à arriver au Japon, le 1er juin dernier.

Voilà qui ne risque pas de rassurer des Japonais encore réticents à la tenue des Jeux olympiques à Tokyo du 23 juillet au 8 août prochain. Alors que les délégations commencent à arriver au compte-gouttes au Japon, l’une d’entre elles a été placée en quarantaine après un premier cas positif de Covid-19. Il s’agit de l’équipe ougandaise, qui a débarqué à l’aéroport de Narita le 19 juin.

Celle-ci a finalement été isolée, ont annoncé les autorités locales japonaises ce 21 juin. Les huit membres de l’équipe ougandaise, qui accompagnaient un entraîneur testé positif à sa descente d’avion samedi, ont été déclarés cas contacts et seront placés en quarantaine juqu’au 3 juillet, ont-elles indiqué à l’AFP.

Ces huit autres membres s’étaient tout d’abord rendus dimanche en bus à leur ville hôte d’Izumisano, dans la préfecture d’Osaka, à l’ouest du Japon. « Mais nos responsables médicaux locaux ont interrogés les huit membres et ont déterminé qu’ils étaient cas contacts de la personne testée positive », a expliqué à l’AFP un responsable de la ville d’Izumisano. « Nous leur demandons maintenant de rester dans leur hôtel jusqu’au 3 juillet », a-t-il ajouté, précisant que la ville allait étudier la possibilité de leur permettre de s’entraîner en extérieur aux abords de l’hôtel.

Du côté ougandais, on s’est voulu rassurant. « Les membres de l’équipe ougandaise qui est partie avaient tous reçu leurs deux vaccins et avaient subi deux tests PCR au cours des 96 dernières heures et avaient renvoyé des résultats négatifs », a tweeté Donald Rukare, patron du Comité olympique ougandais.

Pour l’heure, une vingtaine d’athlètes ougandais ont décroché leur place aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, essentiellement en athlétisme et en boxe. Selon les dernières estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 71.500 cas ont été relevés en Ouganda et 660 personnes y sont mortes du Covid-19.