Top Déclarations : le PSG fait pitié pour Madar, Laporta tente le tout pour le tout avec Messi, Cassano se paie CR7…

1. Mickaël Madar – «J’ai envie de leur mettre des claques. C’est simple, ce sont des bourgeois qui n’ont plus faim en L1. (…) On a peur des méchants mais jamais des bourgeois. Ce PSG ne fait plus peur. Il fait pitié» (Le Parisien, le 15.03.2021) L’ancien milieu de terrain du PSG n’apprécie guère les récentes performances de son club de coeur et l’a fait savoir après le revers contre Nantes (1-2).

2. Joan Laporta – «Tu sais que je t’aime beaucoup et que le Barça t’aime beaucoup. Tu sais l’affection que j’ai pour toi et je ferai tout ce qu’il est possible de faire pour que tu restes. Tu sais que tu ne peux pas partir Leo» (Discours, le 17.03.2021)

Pour son premier discours en tant que président du FC Barcelone, le dirigeant catalan a fait une déclaration d’amour à Lionel Messi. Le tout pour le tout.

3. Antonio Cassano, à propos de Cristiano Ronaldo – «La Juventus l’a signé pour remporter la Ligue des Champions, mais avec lui, ils ont fait pire qu’avant. Ils auraient remporté le Scudetto sans son arrivée. Sa signature a été un échec total. Ils ont commis une erreur» (Sky Italia, le 17.03.2021) L’ancien buteur italien persiste et signe concernant le transfert de l’attaquant portugais à la Juventus.

4. Pierre Ménès – «La VAR nous emmerde ! Si on est à la VAR, on donne tous péno. Deux incompétents sont dans le bus et ne voient pas la même chose que nous. Nous, on donne tous penalty, et tout de suite !» (Canal Football Club, le 14.03.2021) Le journaliste n’a guère apprécié le penalty évident oublié à Randal Kolo Muani après une obstruction de Presnel Kimpembe.

5. Thierry Henry, à propos d’Erling Braut Haland – «Il ne se soucie de rien d’autre que du but. Il sait que dans sa finition, il est mortel. Il est tellement puissant et adroit face au gardien… J’aime sa façon dont il croit en ses capacités. Son arrogance est également un bon atout» (Sky Sports, le 16.03.2021) Le buteur du Borussia Dortmund n’en finit plus d’être couvert de louanges.

6. Thomas Tuchel – «Si vous jouez avec Kanté, vous jouez toujours avec au moins un demi-homme de plus, c’est unique. C’est un plaisir d’être son entraîneur, c’est un grand cadeau pour moi, un gars si humble, et qui est d’une si grande aide sur le terrain» (Conférence de presse, le 17.03.2021) Monstrueux contre l’Atletico Madrid (2-0), le milieu français a logiquement été encensé par son entraîneur à Chelsea.

7. Zlatan Ibrahimovic – «Je suis revenu parce que je le mérite, grâce à ce que j’ai fait ces derniers mois, pas parce que je m’appelle Zlatan et que je suis Ibrahimovic. Si on m’a appelé, c’est pour ce que j’ai fait sur le terrain» (YouTube, le 18.03.2021) La réponse sèche de l’attaquant du Milan AC suite à sa convocation en sélection, près de cinq ans après sa dernière cape.

8. Jean-Louis Gasset – «Ce qu’on vit depuis août dernier m’a marqué. On m’a annoncé un challenge difficile, et on m’a menti car c’est plus dur que ce que je croyais. (…) De temps en temps, il y a quelques noeuds à défaire. Mais là, il y en a beaucoup trop» (Conférence de presse, le 19.03.2021) Décidément, ça ne va pas fort à Bordeaux…

9. Daniel Riolo – «Il n’y avait aucune créativité, des fautes techniques, rien n’a fonctionné. Quand tu insultes le jeu, tu te le prends dans la tronche. Dimanche soir, le PSG a insulté le jeu et s’est pris une porte dans la tronche. Clairement. La médiocrité, je ne sais pas si c’est dû à un problème physique. Mais les bons matchs du PSG, tu les comptes sur les doigts d’une main» (RMC, le 15.03.2021) Après la défaite du PSG contre Nantes (1-2), l’éditorialiste a vidé son sac en pointant du doigt l’attitude des Parisiens.

10. Claude Le Roy – «La FIFA est pathétique. (…) Gianni Infantino, le président de la FIFA, prend des décisions incompréhensibles. Il dit vouloir faire progresser le football africain, mais il fait tout le contraire» (So Foot, le 19.03.2021) Privé de certains de ses internationaux évoluant en Europe, le sélectionneur du Togo a pointé du doigt la FIFA.