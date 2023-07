Top Infos Rewmi du 03 07 2023: Les fortes pluies, accompagnées de vents violents, qui se sont abattues ces deux derniers jours, ont occasionné plusieurs dégâts…La brigade de proximité de Ngor, renforcée par le 5ème Escadron Porté de la LGI, a effectué une opération de sécurisation dans la nuit du 30 juin au 01 juillet 2023…Après la présidence de l’Union Africaine (2022-2023), le Sénégal est encore honoré d’assurer, pour le mois de juillet, celle du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Organisation Continentale…

Opération de sécurisation à Ngor

La brigade de proximité de Ngor, renforcée par le 5ème Escadron Porté de la LGI, a effectué une opération de sécurisation dans la nuit du 30 juin au 01 juillet 2023 de 23 heures à 06 heures dans ladite localité. Au cours de cette opération 32 personnes dont 28 pour identification, 01 pour détention et trafic de chanvre indien, 01 pour conduite sans permis de conduire, 01 pour outrage à commandant de la force publique dans l’exercice de ses fonctions, 01 pour mise en danger de la vie d’autrui, ont été interpellées. En outre, 15 Véhicules ont été immobilisés pour défaut de mutation et 10 motos pour défaut de pièces.

Par ailleurs, 1 kilogramme de chanvre indien et du matériel musical composé de deux (02) tambours, une (01) guitare et un (01) piano ont également été saisis

Des poteaux électriques à terre après une forte pluie à Tamba

Les fortes pluies, accompagnées de vents violents, qui se sont abattues ces deux derniers jours, ont occasionné plusieurs dégâts. Outre les toits des cases et les palissades qui sont envolés, plusieurs poteaux électriques sont à terre. C’est le cas au quartier Liberté. Ici, le poteau électrique de l’agence de la Sn Hlm de Tambacounda est tombé ce samedi vers 14 heures. N’eut été le mur de clôture de l’agence, le pire allait se produire puisque le vigile était assis tranquillement sous le hangar lorsque le poteau est tombé. D’autres poteaux ont également subi les affres des vents violents de ces deux pluies enregistrées le jour de la Tabaski et le lendemain. Informés, des agents de la Senelec se sont déployés sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage. Les voisins invitent les autorités de la Senelec à réagir le plus tôt possible du fait que les fils électriques jonchent le sol.

Après Aïda Samb, le slameur Meissa Mara victime des fortes pluies de Linguère

En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur Linguère et environ, la performance slam et poésie qui était initialement prévue ce samedi 1er juillet n’a pas pu se tenir à cause des dégâts. Selon l’artiste Meissa Mara qui donne l’information à Seneweb, l’événement pourrait être organisé ce dimanche à 18 h au Pont Sainte Maxence Linguère, si le ciel est clément. À rappeler que l’événement était tant attendu par les jeunes et la communauté artistique de Linguère qui ont investi beaucoup de moyens pour la tenue de ce grand rendez-vous culturel dans la localité. L’équipe d’organisation présente ses sincères excuses à toutes les personnes qui avaient déjà acheté les billets.



Fin de la suspension de Walf Tv

Le groupe Walfadjri dont le signal télévisé a été coupé depuis 1 mois a été rétabli, ce samedi 1er juillet 2023. Suspendue le 1er juin, la diffusion des programmes de Walf Tv a bien repris à travers le bouquet notamment de Canal+. Depuis sa suspension Walf Tv émettait à travers la toile. Le groupe avait reçu une notification du ministère de la Communication lui renseignant de la suspension de son signal TV pour une durée de 30 jours. Cette coupure était intervenue suite aux événements qui ont suivi le verdict dans l’affaire du viol opposant le président du Pastef, Ousmane Sonko à la plaignante Adji Sarr et qui a fait 16 morts selon un bilan officiel des autorités. La Coordination des Associations de Presse (Cap) avait entamé des actions visant à rétablir le signal de Walf Tv mais cela n’a pas empêché le respect du délai de restriction qui s’est écoulé ce 1er juillet 2023.

Le Sénégal assure la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l’UA

Après la présidence de l’Union Africaine (2022-2023), le Sénégal est encore honoré d’assurer, pour le mois de juillet, celle du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Organisation Continentale, informe le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Connu pour son engagement panafricaniste et celui du Président Macky Sall pour les questions sécuritaires, le Sénégal a décidé d’inscrire son mandat au service de la paix dans le continent. Aussi, les réponses communautaires aux défis sécuritaires en Afrique ainsi que la mission de terrain du CPS prévue au Sahel seront elles au centre de cette présidence.

La réunion consultative périodique avec le Conseil Économique, Social et Culturel (ECOSOC) de l’UA et l’examen du rapport semestriel du Président de la Commission de l’Union africaine sur les élections dans le Continent sont également à l’ordre du jour. Le CPS, organe décisionnel permanent en matière de prévention, de gestion et de règlement des conflits en Afrique, est composé de 15 États membres élus, la plupart pour un mandat de deux ans. Il constitue un système de sécurité collective et d’alerte rapide, en même temps qu’il représente le pilier fondamental de l’Architecture africaine de Paix et de Sécurité (APSA).



Doudou Wade sur le budget 2024 du Sénégal

Le budget 2024 du Sénégal devrait atteindre »un chiffre record » de plus de 7.000 milliards de FCFA, a annoncé lundi dernier, le ministre des Finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba, à l’Assemblée nationale. Mais Doudou Wade, ancien député du Parti démocratique sénégalais (Pds, opposition) n’y croit pas et parle d’un mensonge d’État. « Si nous étions en compatibilité privée, on dira que le bilan fait, déposé auprès du fisc par le ministre des Finances, constate effectivement une série de recettes ou de dépenses qui n’ont pas été effectuées. Nous serons dans le faux et il sera en redressement fiscal et amendé par ceux qui en font le contrôle. Maintenant, pourquoi le ministre l’a dit ? Je pense qu’il était de bonne foi, et peut être qu’il s’est trompé de ligne », a dit M. Wade.

Qui poursuit : « En lisant la ligne 2024 qui est 5.911, 07 milliards FCFA, il a lu la ligne de 2026, qui est de 7.136 milliards. Ou a-t-il voulu tromper en disant qu’en 2026, nous serons à plus de 7.000 milliards, il a ramené ça 2024 pour faire du buzz. Mais je pense que c’est extrêmement grave si effectivement il s’en tenait à ce montant ou-bien le document présenté est faux ou c’est sa déclaration qui est fausse. Nous devons avoir une similitude de chiffre de sa déclaration par rapport à son document », a expliqué Doudou Wade à l’émission grand jury. Pour Doudou Wade, le ministre des Finances est en « faux ». Et c’est extrêmement grave. Le gouvernement, à l’en croire, a l’habitude de ce qu’il appelle depuis 2013, le mensonge d’État.

Bilan des émeutes en France

Selon le bilan de Beauvau, 79 policiers et gendarmes ont été blessés dans la nuit de vendredi à samedi, et 266 bâtiments incendiés ou dégradés, dont 26 mairies et 24 écoles. La quatrième nuit consécutive d’émeutes depuis la mort du jeune Nahel a mené à un nombre d’interpellations record : 1311 personnes, dont 406 à Paris et en proche banlieue, ont été interpellées dans la nuit, selon le dernier bilan du ministère de l’Intérieur. Quelque 1350 véhicules ont brûlé, 266 bâtiments ont été incendiés ou dégradés, dont 26 mairies et 24 écoles, et 2560 feux comptabilisés sur la voie publique, selon Beauvau.

Ces chiffres, pour leur part, sont en recul par rapport à ceux de la nuit précédente. Vendredi matin, le président Emmanuel Macron a annoncé 92 bâtiments atteints, 2000 véhicules brûlés et 3880 incendies de voies publiques allumés. Au total, 875 personnes avaient été interpellées à la troisième nuit de violences, et 150 personnes dans la nuit de mercredi à jeudi. En déplacement auprès des forces de l’ordre à Mantes-la-Jolie (Yvelines), Gérald Darmanin a fait état dans la nuit de violences d’une «intensité moindre», notamment en Île-de-France. Son ministère a par ailleurs recensé dans la nuit 31 attaques de commissariats, 16 attaques de postes de police municipale et 11 de casernes de gendarmerie, et fait état de 79 policiers et gendarmes blessés.