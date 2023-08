Top Infos Rewmi du 03 08 2023: Maïmouna Dièye de Pastef placée en garde-à-vue…Ce que le maire des Parcelles Assainies a dit aux enquêteurs…23 manifestants déférés par la police des parcelles Assainies…Les députés convoqués en session extraordinaire…Orientations des nouveaux bacheliers

23 manifestants déférés par la police des parcelles Assainies



Suite au placement sous mandat de dépôt du leader de Pastef Ousmane Sonko, les éléments du commissariat de l’unité 15 des Parcelles-Assainies ont procédé à l’interpellation des fauteurs de troubles. Les hommes du commissaire Khouma ont arrêté 23 manifestants pour divers chefs d’accusation selon des sources. Tout ce beau monde a été déféré au parquet.

2e retour de parquet pour Toussaint Manga



Toussaint Manga devra encore garder son mal en patience jusqu’à ce jeudi. Le responsable de Pastef vient de faire l’objet d’un deuxième retour de parquet, confie Me Moussa Sarr. L’ancien député libéral est poursuivi pour appel à l’insurrection et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Le parquet va ouvrir une information judiciaire contre lui.



Ce que le maire des Parcelles Assainies a dit aux enquêteurs



Arrêté et placé en garde à vue par la DIC, ce mardi, le maire des Parcelles Assainies, Djamil Sané, a été déféré au parquet ce mercredi. Il est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel et acte et manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique. Les enquêteurs l’accusent d’avoir pris part aux manifestations enregistrées dans sa commune, vendredi dernier, à la suite de l’arrestation d’Ousmane Sonko. Les policiers croient savoir qu’il a financé les manifestants et les a incités à semer le désordre en brûlant des pneus, en érigeant des barricades et en s’attaquant aux symboles de l’État. Lors de son interrogatoire, Djamil Sané a nié les faits qui lui sont reprochés. Nos sources rapportent qu’il a déclaré n’avoir rien à voir avec les émeutiers qui seraient, à son avis, «des jeunes qui se sont levés de façon spontanée». C’est ainsi que, apprend-t-on, il a déclaré n’avoir financé aucune manifestation ni demandé à un jeune de descendre dans la rue. Et que personne ne pourra déclarer l’avoir vu prendre part à une manifestation.



Interpellé sur ses dernières opérations de transfert d’argent, l’édile des Parcelles Assainies a fait savoir aux enquêteurs que la seule qu’il a effectuée, le jour de l’arrestation de Sonko, point de départ des manifestations, était de 34 340 francs CFA et destinée à un imam qui l’avait sollicité pour acheter du carburant pour un voyage à Touba. Les autres, a-t-il juré, ont été effectuées bien avant la période des heurts et c’était au bénéfice d’amis, de proches et surtout de nécessiteux. Le mis en cause a tenu à souligner que «les fonctions d’un maire, c’est d’abord le social». Djamil Sané a été également invité à décrire ses relations avec Noha Sambou et Modou Sané. Le premier serait le chef de file des manifestations enregistrées aux Parcelles Assainies tandis que le second a été arrêté dans le cadre de l’affaire «les commandos de Pastef». S’il a admis que Noha Sambou est un agent de la mairie des Parcelles Assainies qu’il a lui-même recruté et qu’il a échangé avec lui au téléphone vendredi dernier vers 11 heures, il s’est empressé d’ajouter qu’il ignore sa position actuelle et ne savait pas s’il devait prendre part aux manifestations. Il a pris ses distances de la même manière avec Modou Sané. Ajoutant que contrairement à ce que beaucoup pensent, qu’il n’est pas apparenté à ce dernier. Djamil Sané devra se montrer convaincant face au procureur de la République.



Les députés convoqués en session extraordinaire



Les parlementaires sont convoqués pour une deuxième session extraordinaire ce jeudi 03 août à 15h00. Les députés vont examiner le projet de loi N°12/2023 modifiant la loi N°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. Une modification qui devrait enfin donner à Khalifa Sall et Karim Wade le quitus pour se présenter à la présidentielle de février 2024. La Session extraordinaire sera close dès l’épuisement de l’ordre du jour fixé, fait savoir l’Institution.

SOS Casamance

Dans un communiqué, SOS Casamance revient sur le contexte actuel dans le sud du pays et peint un tableau assez sombre. « Depuis l’annonce de l’emprisonnement du Maire de Ziguinchor, Monsieur Ousmane Sonko, la ville de Ziguinchor est entièrement confinée par un blocus général décrété par une certaine jeunesse en colère. Bien que la liberté de manifester et d’exprimer son opinion soit inscrite dans la constitution sénégalaise, elle ne doit en aucun cas porter atteinte à la libre circulation des personnes et des biens, qui est également un droit constitutionnel des citoyens », a regretté ladite structure.

Maïmouna Dièye de Pastef placée en garde-à-vue

La présidente du mouvement national des femmes du Pastef a été placée hier en position de garde à vue à la division des investigations criminelles (DIC). Maïmouna Dièye, par ailleurs maire de la commune de Patte d’Oie avait été convoquée le matin. Elle rejoint ainsi d’autres membres du Pastef dont le leader Ousmane Sonko, Fadilou Keîta, le secrétaire général, Bassirou Diomaye Faye ou encore Toussaint Manga, entre autres.

Orientations des nouveaux bacheliers

C’est l’un des points abordés hier en Conseil des ministres par le chef de l’Etat. Après avoir salué les résultats aux examens du Cfee, du Bac et du Bfem, Macky Sall a en effet enjoint au Ministre de l’Education nationale, au Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et au Ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion de veiller notamment à l’orientation dans les délais des nouveaux bacheliers dans les universités et établissements d’enseignement supérieur public, mais également d’accompagner l’orientation d’élèves titulaires du BFEM dans les filières d’enseignement professionnelle et technique, conformément au quota de 30 % retenu.

Instruction civique à l’école

Dans le même sillage, le président Macky Sall a rappelé la nécessité d’engager « l’actualisation des programmes scolaires, ainsi que le renforcement impératif de l’instruction civique dans les écoles », « l’accélération de la réhabilitation et de l’informatisation des établissements scolaires » et « la réforme du Baccalauréat et la montée en puissance des lycées d’excellence et des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles afin de consolider la qualité et les performances du système éducatif national ».

Gestion des inondations

Toujours au menu de la gestion du climat social, Macky Sall a invité son gouvernement au renforcement du suivi des actions de prévention et de gestion des inondations. A cet effet, il a rappelé au Premier ministre et aux ministres en charge des Forces armées, de l’Intérieur, de l’eau et de l’assainissement, de la prévention et de la Gestion des Inondations, « l’urgence de mobiliser les dispositifs préventifs d’assainissement et de pompage des eaux pluviales, afin de limiter les risques d’inondations signalés dans les quartiers de la région capitale et dans les communes impactées (Touba, Keur Massar, Thiès, Bambey…) ».