Top Infos Rewmi du 05 05 2023: Une évasion à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour. Selon les informations obtenues, un, parmi des prisonniers partis en chantier, Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Moussa Bocar Thiam, assure qu’il n’est envisagé ni plan de licenciement ni plan social à la Société nationale La Poste. Au total, trente-six (36) personnes ont été interpellées, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le cadre d’une opération de sécurisation organisée dans les régions centre du pays (Fatick, Kaolack et Kaffrine).

36 personnes interpellées à Kaolack et environs

Au total, trente-six (36) personnes ont été interpellées, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le cadre d’une opération de sécurisation organisée dans les régions centre du pays (Fatick, Kaolack et Kaffrine). Sur les trente-six personnes interpellées, huit l’ont été pour ivresse publique manifeste, vingt-sept pour vérification d’identité et une autre pour charlatanisme et escroquerie, précise le commissaire Aliou Bâ, chef du service régional de la sécurité publique de Kaolack. Dix-sept véhicules et six motos ont été mis en fourrière, avec quatre-vingt-douze pièces saisies par des agents de la Police nationale, ajoute le commissaire Ba. Cette opération, qui a eu lieu entre 20 heures et 5 heures du matin, a impliqué, outre le commissariat central de Kaolack et le commissariat de Ndorong, les commissariats de Kaffrine, Fatick et Nioro du Rip, explique-t-il. Pendant toute la durée de cette opération de sécurisation dite ‘’normale’’, des check-points ont été érigés, des opérations de police judiciaire et des contrôles des débits de boissons effectués. Les quartiers réputés criminogènes des trois régions ont été visités, signale le commissaire de police, pour qui, la mutualisation des forces leur permet d’avoir assez d’effectifs pour un large maillage.

Évasion à la MAC de Mbour

Une évasion à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour. Selon les informations obtenues, un, parmi des prisonniers partis en chantier, s’est fait la malle. Les gardes pénitentiaires sont sortis en masse à la recherche du fugitif. Une mission qui s’est avérée fructueuse. Il faut dire que son évasion aura donc duré le temps d’une rose. Le prisonnier qui s’est évadé vers 12 h a été rattrapé vers 16 h à la plage non loin de la prison.

La demande de LP de Nit Doff rejetée

La demande de liberté provisoire introduite pour le compte de Nit Doff a été rejetée par le doyen des juges d’instruction, selon Me Moussa Sarr. L’appel contre l’ordonnance de refus de la mise en liberté provisoire de Mor Talla Gueye alias Nit Doff a été évoqué ce jeudi 4 mai devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar. Le rappeur Mor Talla Guèye alias Nit Doff », inculpé et placé sous mandat de dépôt, a été entendu sur le fond du dossier le 28 mars dernier. Ce jour-là, ses avocats avaient introduit une demande de liberté provisoire. Le rappeur et activiste a été arrêté par la Sûreté urbaine. L’initiateur de l’événement »Show of the year » est passible de poursuites pour divers délits, dont appel à l’insurrection, outrage à magistrat, appel à la violence, appel à la désobéissance aux institutions, menaces de mort à l’encontre des autorités judiciaires, injures publiques. L’arrestation du rappeur fait suite à la diffusion d’un live sur les réseaux sociaux.

Awa Baldé tourne la page Aziz Ndiaye

Après moult plaintes, Awa Baldé s’est résignée à laisser l’affaire « entre les mains de Dieu ». La jet setteuse, qui avait vendu un terrain de son ex mari au promoteur n’en peut plus de réclamer son argent au patron de Aziz Business. Elle précise clairement : « J’ai décidé de laisser tomber mais je ne lui ai pas pardonné ». Pour rappel, dans le cadre de la vente d’un terrain appartenant à son mari, Awa Baldé avait proposé à Aziz Ndiaye de l’acheter au prix de 50 millions de francs Cfa. Cependant, elle aurait déclaré à son mari la somme de 20 millions de francs cfa. D’après notre source, ce que prévoyait la jeune dame c’était de prendre les 30 millions restants au détriment de son ex mari. Malheureusement pour elle, Aziz Ndiaye aurait profité de cette brèche pour lui donner la somme de 20 millions de FCFA au lieu des 50. Leur accord était uniquement tacite. Se sentant bernée, Awa Baldé harcèle Aziz Ndiaye pour qu’il lui donne la somme restante, mais en vain. Via son compte Snapchat, la jeune dame avait publié, sans citer le nom de l’homme d’affaires, que » c’est le diable au masque d’ange ». D’après nos informations, l’homme d’affaires a construit une belle villa sur le terrain en question.

Plan de licenciement à la Poste

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Moussa Bocar Thiam, assure qu’il n’est envisagé ni plan de licenciement ni plan social à la Société nationale La Poste. Cette société nationale a seulement proposé à ses employés qui le désirent de négocier avec elle un départ volontaire. ‘’Je vais être une fois encore clair sur la situation de la société nationale La Poste, pour dire qu’il n’y a aucun plan de licenciement au sein de cette entreprise. Il n’y a pas non plus de plan social à La Poste’’, a-t-il soutenu. Selon Moussa Bocar Thiam, la société nationale La Poste a seulement demandé à ses agents qui le désirent de négocier avec elle un départ volontaire. Les employés qui souhaitent être redéployés dans d’autres structures publiques ont la possibilité d’en discuter avec la direction générale de La Poste, selon M. Thiam. Sur ce point, ‘’il n’y a aucune ambiguïté, aucune polémique possible non plus au sein de l’entreprise’’, a-t-il assuré.

Forum du justiciable

Le forum du justiciable a décrié cette méthode adoptée par le leader de Pastef qui défie l’autorité. En effet, après l’annonce de Ousmane Sonko qui avait indiqué que face à une portion de la « justice inique » et aux ordres politiciens, la résistance est un droit, Babacar Ba du Forum du justiciable voit les choses autrement, rappelant que juridiquement, l’une des principales conséquences de la désobéissance civile, est le risque d’être poursuivi en justice, car la désobéissance est illégale par définition. Il précise même que certaines formes de désobéissance civile sont illicites et peuvent entraîner des poursuites criminelles. « Je perçois la désobéissance civile comme une forme de violence, car elle peut entraîner des conflits violents entre les citoyens et ceux qui sont appelés à faire régner la loi. Elle peut également provoquer des tensions entre les manifestants et les forces de l’ordre, et même entraîner des actes de vandalisme », prévient Babacar Ba. Selon lui, la désobéissance civile est une forme d’anarchie qui menace l’ordre public. Ainsi, le président du Pastef, estime Babacar Ba, « doit savoir que la désobéissance civile comporte des risques juridiques qui ne doivent pas être négligés. Il est donc important que ceux qui envisagent d’utiliser cette technique comprennent pleinement ses implications avant de prendre toute action», rappelle le forum du justiciable.

161 prestataires de l’ex-ADS régularisés

Conscient de la précarité et de la sensibilité des revendications des syndicats des travailleurs des aéroports, le directeur général de l’aéroport international Blaise Diagne a recruté 161 prestataires de l’ex ADS qui n’ont pu être reversés à l’Aibd SA, après la fusion de ces deux structures.

« Ce sont des travailleurs de valeur qui ont toujours accompagné le Chef de l’Etat dans sa volonté de faire du Sénégal un hub aérien. Ils sont 161 travailleurs qui ont signé chacun un Cdi », a soutenu Abdoulaye Dieye. « Je félicite mes prédécesseurs qui avaient à cœur de régler cette vieille revendication des partenaires sociaux. J’exhorte les nouvelles recrues à cultiver le patriotisme d’entreprise, à persévérer pour relever les défis du hub aérien », précise le Dg de l’Aibd SA. Les nouvelles recrues ont magnifié ce geste du DG qui a mis ainsi à exécution les directives du Président Macky Sall. Ces prestataires, qui ont entre 10 et 32 ans de service, jouissent désormais d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Souleymane Diatta de la zone Est, à Tambacounda fait savoir que » c’est un geste d’une grande portée. Nous sommes soulagés après des années dans la précarité ». Le directeur M. Dieye promet de persévérer sur la voie de l’excellence pour manifester sa reconnaissance à AIBD SA.