Top Infos Rewmi du 08 08 2023: 5 agents de la société Starlink arrêtés pour fourniture illégale d’accès à Internet…..Un faux lieutenant arrêté à Ziguinchor…17 morts dans deux attaques dans le centre ce week-end au Mali…Le Pds au chevet des victimes de l’attaque du bus à Yarakh…

Un faux lieutenant arrêté à Ziguinchor



Une rocambolesque affaire secoue la commune de Ziguinchor, suite à l’arrestation d’un faux policier ayant soutiré de l’argent à d’honnêtes citoyens. Le modus operandi de ce faussaire consistait à faire le tour des boutiques et des commerces vandalisés lors des manifestations, en se présentant, comme le lieutenant Diop de la police scientifique et technique de l’antenne régionale de Ziguinchor. C. A. S. Mané faisait croire à ses interlocuteurs qu’il est venu sur instruction de sa hiérarchie pour recenser les victimes en vue d’un éventuel dédommagement. Le faux policier profitait de leur détresse pour se faire remettre de l’argent avant de disparaitre après. Informé des agissements délictuels du sieur Mané, le tout nouveau chef de service du commissariat central de Ziguinchor a mis en branle la machine judiciaire. C’est ainsi le commissaire Malick Dieng et ses hommes ont mis la main sur le faussaire. Interrogé sur procès-verbal, le faux lieutenant de police a reconnu sans ambages les faits. Pour justifier son acte, il a expliqué qu’il est confronté à des difficultés financières. C. A. S. Mané est placé en garde à vue dans les locaux du commissariat central pour usurpation de fonction et escroquerie. Pour rappel, dans le cadre, de la consolidation des quartiers libérés des barricades, un dispositif de patrouille de jour comme de nuit a été mis en place par les éléments du commissariat central de Ziguinchor.



Le Pds au chevet des victimes de l’attaque du bus à Yarakh



Le Secrétaire Général national du Parti Démocratique Sénégalais, Me Abdoulaye Wade et le candidat Karim Wade ont dépêché ce dimanche une délégation auprès du propriétaire du bus, des blessés et de la famille des défuntes suite à l’acte criminel perpétré sur le bus TATA de la ligne 65 de AFTU. Un acte qui a entraîné la mort des deux soeurs Fatimata Bineta Diallo et Oumou Coultoumy Diallo et fait plusieurs blessés. Tour à tour, la délégation a rendu visite au propriétaire du bus calciné Moustapha Diouf, puis s’est ensuite rendue à Yarakh pour s’enquérir de l’état de santé des blessés, pour enfin terminer par la Médina où la délégation a présenté les condoléances du parti à la famille Diallo fortement éplorée. Ce fut un accueil émouvant ponctué de témoignages poignants quant aux moments extrêmement douloureux que toutes ces victimes ont vécu à la suite de ce drame.



Le Parti Démocratique tient à condamner avec la plus grande fermeté cet acte odieux, barbare et inédit dans notre pays et exige que la lumière soit faite le plus rapidement possible afin que les auteurs de ce crime innommable soient punis. Le Président Abdoulaye Wade et Karim Meïssa Wade ainsi que tous les militantes et militants du PDS réitèrent leurs sincères condoléances à la famille des défuntes et leur profonde compassion aux victimes. La délégation était composée de Alioune Diop, Chef de Cabinet du Président Wade, de la Présidente Nationale des Femmes et députée Woré Sarr, de la chargée de communication et députée Nafissatou Diallo, du syndicat des transports et député Alassane Ndoye, du chargé de la Propagande du parti Assane Ba, du SG des enseignants libéraux, Mafal Fall, des députées Khady Dièye et Nafi Fofana, de l’imam Diaga responsable des arabisants du PDS, du Président de la Fédération Départementale PDS de Guédiawaye Ndiogou Malick Dieng lui-même transporteur, ainsi que des responsables de sections de Guédiawaye.



5 agents de la société Starlink arrêtés pour fourniture illégale d’accès à Internet



Abdou Karim Sall, Directeur général de l’Autorité de régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), annonce l’arrestation de 5 agents de la société STARLINK pour « fourniture illégale d’accès à internet », dans un communiqué transmis. « L’Autorité de régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a entrepris, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, à savoir d’assurer l’application de la législation et de la réglementation relatives aux secteurs des communications électroniques et des postes, une opération de contrôle qui lui a permis de constater la commercialisation irrégulière de terminaux STARLINK permettant de se connecter au réseau Internet, par voie satellitaire », lit-on dans le communiqué. L’Artp rappelle que la fourniture des services d’accès à Internet à des utilisateurs est soumise à une autorisation préalable, selon les modalités prévues par les articles 57 et suivants de la loi n°2018-28 portant code des communications électroniques.



Ainsi, cinq (05) individus de la société STARLINK, pris en flagrant délit, ont été appréhendés par la Direction de la Sureté urbaine de la Police nationale, et mis à la disposition de la justice. En tout état de cause, l’Autorité de Régulation rappelle aux contrevenants qu’ils s’exposent aux sanctions prévues par les dispositions de la loi précitée, en son article 181 alinéa 1 qui punit d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de trente (30) à soixante (60) millions de francs CFA, quiconque : « Aura exercé l’une des activités soumises à l’obtention d’une licence ou d’une autorisation sans la licence ou l’autorisation requise ou l’aura continuée en violation d’une décision de suspension ou de retrait. ». En conséquence, l’Autorité de régulation invite les prestataires commercialisant les services de STARLINK, et de toute autre société ayant des activités similaires, à cesser immédiatement tout service sur l’ensemble du territoire national.



Une vingtaine de morts dans une attaque de jihadistes présumés au Burkina



Une vingtaine de personnes ont été tuées dimanche au Burkina Faso lors d’une attaque de jihadistes présumés à Nohao, près de la ville de Bittou, dans la région du Centre-Est frontalière avec le Togo, a appris lundi l’AFP de sources sécuritaire et locales. « L’attaque a fait une vingtaine de morts, essentiellement des commerçants », a précisé à l’AFP une source sécuritaire, quand un commerçant a fait état de « 25 personnes tuées ». Un autre commerçant rapporte « une dizaine de blessés ». Jeudi, une précédente attaque avait visé « plusieurs dizaines de véhicules transportant des marchandises », selon la même source sécuritaire.



17 morts dans deux attaques dans le centre ce week-end au Mali



Dix-sept personnes, dont cinq chasseurs traditionnels dozos, ont été tuées ce week-end près de Bandiagara, dans le centre du Mali, au cours de deux attaques attribuées à des « terroristes », a indiqué le gouverneur de la région dans un communiqué. Samedi, une première attaque s’est déroulée dans la commune de Bodio, faisant 15 morts et trois blessés, dont « trois chasseurs ». Le lendemain, une moto transportant « deux chasseurs » a heurté une mine à proximité du même village. « Les deux occupants sont décédés immédiatement », dit le communiqué diffusé lundi.