Top Infos Rewmi du 08 11 2021: Mamadou Ndiaye âgé de 14 ans, a été touché par la maladie mystérieuse qui a refait surface à Thiaroye-sur-mer, Le leader du Pastef/Les patriotes est encore «victime d’espionnage»…..

Un médecin tue ses 3 enfants…

Un fait tragique s’est déroulé à Sacré-Cœur. Un médecin, nommé Falla Paye, habitant en face de l’école Bem School, a tué ses trois enfants avant de se donner la mort. Le drame a eu lieu le cabinet de son frère cardiologue sis à Sacré-Cœur, ce dimanche. D’après les premiers témoignages recueillis sur place, l’auteur présumé de cet acte odieux aurait eu des problèmes avec son épouse. Le papa, en instance de divorce, a conduit ses enfants, deux filles et un garçon, au cabinet de son frère, le Docteur Mbaye Paye pour leur injecter une piqûre mortelle. Pour le moment, le fluide qu’il leur a injecté est inconnu, mais cela a entraîné la mort immédiate des gamins. C’est ainsi qu’à son tour, le médecin s’est donné la mort.

…Des problèmes de santé mentale évoqués

Le stress et l’anxiété causés par les énormes difficultés liées à la vie, avec les multiples charges familiales, sans oublier les lourdes obligations professionnelles, entre autres pressions sociales, poussent, de plus en plus, les citoyens à se donner la mort, de façon cruelle, souligne Ansoumana Dione. D’après le président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), les populations se retrouvent dans une folie généralisée. Conséquence de cette situation, regrette Ansou, il ne se passe pas un seul jour où la presse ne relate des cas de suicides. Au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, fait-il remarquer, personne ne s’intéresse aux problèmes de santé mentale. En vérité, dit-il, les Sénégalais sont plus que jamais abandonnés à leur triste sort, avec aucune possibilité d’être écoutés pour prévenir, par exemple, de tels drames dont nul ne sait à qui le prochain tour.

Maladie mystérieuse

Mamadou Ndiaye âgé de 14 ans, a été touché par la maladie mystérieuse qui a refait surface à Thiaroye-sur-mer. Le patient a été admis en soins intensifs, selon l’infirmier chef de poste de Thiaroye-sur-mer.. Ce dernier a demandé aux pêcheurs d’éviter la zone appelée « Gorgui » qui se trouve dans la mer vers Mbour. Il a informé que les premiers cas sont venus de cette zone. La maladie se manifeste par des boutons sur tout le corps, des yeux jaunâtres et larmoyants, accompagnés de démangeaisons parfois très intenses sur les parties intimes.

Macky à Accra

Le président de la République Sall s’est envolé hier dimanche à Accra, au Ghana, pour participer au sommet extraordinaire de la Cedeao sur la situation en République de Guinée et en République du Mali. Principale décision: le durcissement des sanctions individuelles contre des dirigeants maliens et guinéens. Au cours du huis clos, il a été fait mention d’une lettre officielle par laquelle le gouvernement malien annonce qu’il ne peut pas tenir les élections présidentielle et législatives en février 2022, comme initialement prévu. Le chef de l’Etat est retourné à Dakar le même jour.

Sonko espionné

Le leader du Pastef/Les patriotes est encore «victime d’espionnage». Ce samedi 6 novembre, alors qu’il était en route pour le point de presse organisé par les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), après les rejets de plusieurs de leurs listes déposées, ses gardes du corps ont interpellé un policier en civil, avant de confisquer son téléphone portable. L’agent de police en service au commissariat de Dieuppeul espionnait le président de Pastef, Ousmane Sonko. Après quelques échanges, «l’espion» est conduit à la Gendarmerie de la Foire, d’après toujours Ousmane Sonko dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Soumis à un interrogatoire, le limier aurait déclaré qu’il est un agent de la police de Dieuppeul. Sur ce, l’ancien inspecteur des Impôts est revenu sur le matériel d’espionnage dans un véhicule de la police retrouvé à quelques encablures de chez lui.

Ones

Le président de l’Ordre national des experts du Sénégal (Ones) a mis en garde contre «des pratiques de concurrence déloyale et d’exercice illégal de la profession» dans les domaines relevant de la compétence de l’Ones. L’ordre n’exclut pas d’exercer des poursuites contre les contrevenants. «Seuls les experts de l’Ones dûment inscrits au tableau (…) sont autorisés à exercer, au Sénégal, les missions de conseil, d’assistance, d’expertise et de représentation dans les domaines sus indiqués, tant auprès des institutions publiques que privées (sociétés, entreprises, Ong, particuliers…) », a précisé le président de l’Ones qui signale que «depuis quelque temps, on assiste à des pratiques de concurrence déloyale et d’exercice illégal de la profession d’expert dans les domaines relevant de la compétence de l’Ones par des organisations professionnelles, cabinets et particuliers, qui s’arrogent illégalement des prérogatives et compétences de l’Ones auprès d’institutions et de structures publiques et privées, nationales et supranationales, et même au niveau de la presse ». Aussi, le président de l’Ones informe qu’il «prendra toutes ses responsabilités et se réserve d’exercer, contre tout contrevenant, le droit de poursuites que lui confère l’article 30 de la loi n° 2017-16 ».

Explosion

L’explosion d’un dépôt de carburant a provoqué la mort d’au moins 92 personnes dans la zone industrielle de Freetown, la capitale de la Sierra Leone, en Afrique de l’Ouest, selon le vice-président, Mohamed Juldeh Jalloh, qui s’est rendu sur place, samedi 6 novembre. L’explosion a été provoquée par un camion-citerne dans une station-service après avoir été percuté par un autre poids lourd. Le feu s’est ensuite propagé au quartier alentour. Plusieurs corps calcinés ont été découverts dans des voitures et les rues adjacentes. La majorité des victimes sont des vendeurs ambulants et des motocyclistes piégés par les flammes, alors qu’ils tentaient de récupérer le carburant s’échappant du camion-citerne.