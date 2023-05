Top Infos Rewmi du 11 05 2023: C’est la reprise des opérations de sécurisation dans le Nord Sindian. En effet, d’après les informations reçues, les combats font rage actuellement dans la région naturelle de la Casamance….Le ministre du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, a tiré sévèrement sur Ousmane Sonko…..Après avoir éliminé lundi dernier, le Bataillon d’intervention rapide (BIR), le président de la transition guinéenne Mamadi Doumbouya s’est séparé du chef d’Etat-major général des armées Sadiba Coulibaly…..

Le ministre du commerce, de la consommation et des petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, a tiré sévèrement sur Ousmane Sonko qui, lors d’une déclaration faite, ce mardi soir, a appelé les jeunes Sénégalais à la résistance, comme c’est le cas à Ngor, à Dakar. Une sortie que le porte-parole du gouvernement qualifie d’irresponsable », estimant que cela confirme les propos du maire de Dakar. « Tenter d’utiliser le conflit de Ngor pour mobiliser les jeunes pour son combat personnel est la preuve de l’égoïsme et de l’irresponsabilité de Ousmane Sonko. Cela confirme les propos de Barthélémy Dias : « Il est capable de marcher sur des cadavres pour arriver à ses fins », a notamment posté M. Fofana sur sa page Twitter.

Affaire des pêcheurs de Cayar

Le tribunal de grande instance de Thiès a rendu son délibéré, suite au procès des 33 pêcheurs de Cayar et de Mboro. Le tribunal a prononcé 15 relaxes et 18 condamnations à des peines de prison ferme. Selon notre source, 15 ont été relaxés et 16 autres condamnés à deux mois ferme et deux (2) autres à trois mois ferme. Le tribunal a requalifié les faits. Ils ont été condamnés pour coups et blessures volontaires. La même source annonce que sur les 15 relaxés, neuf (9) sont du côté de Mboro et six (6) du côté de Cayar. Pour rappel, le 2 avril 2023, une bataille rangée a opposé les pêcheurs de Cayar et de Mboro. Ce qui a occasionné un mort, des blessés de part et d’autre et des pirogues et autres biens brûlés ou endommagés. Arrêtés par la brigade de recherche de la gendarmerie de Thiès, les mis en cause au nombre de 33 sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné mort d’homme et destruction de biens appartenant à autrui.



Cinq soldats blessés lors de combats contre les rebelles du MFDC

C’est la reprise des opérations de sécurisation dans le Nord Sindian. En effet, d’après les informations reçues, les combats font rage actuellement dans la région naturelle de la Casamance entre l’armée et les éléments de la faction de Salif Sadio du mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). Notre source informe que l’armée aurait enregistré près de 5 blessés. Pour rappel, ces affrontements reprennent à seulement quelques jours du dépôt officiel des armes par la faction de Diakay à Mangone.

Le SAEMS et le CUSEMS annoncent une grève générale ce jeudi

Encore des perturbations en vue dans le système éducatif. En conférence de presse hier matin, les deux syndicats du moyen secondaire, le SAEMS et le CUSEMS, comptent observer une grève générale aujourd’hui jeudi 11 mai 2023. C’est pour exiger du gouvernement le respect des protocoles d’accord du 30 avril 2018 et du 26 février 2022. «Nos deux syndicats condamnent avec fermeté les prélèvements sauvages et inacceptables effectués sur les salaires des enseignants, au mépris des dispositions réglementaires. Ces pratiques malsaines, qui ne visent qu’à frustrer les enseignants qui ne demandent que le strict respect de leur droit, ne feront que galvaniser les soldats du savoir en les poussant à se mobiliser davantage pour exiger l’apurement du passif social.

Nous dénonçons également le verrouillage des postes à Dakar et dans certaines grandes villes, dans le cadre du mouvement national. Pour sonner le glas du dilatoire et mettre un terme aux tentatives d’intimidation du gouvernement qui illustrent leur manque de volonté notoire, le CUSEMS et le SAEMS ont décidé de porter le combat pour exiger la convocation immédiate du comité de suivi des accords. Nous invitons tous les enseignants du Sénégal à respecter notre plan d’action pour exiger l’apurement du passif des accords et l’arrêt systématique de toutes les dérives liberticides. Pour ce faire, nous comptons observer un débrayage à 10 h aujourd’hui mercredi 10 mai 2023, suivi d’une grève totale demain jeudi 11 mai 2023 dans toute l’étendue du territoire national. Nous rappelons aux enseignants du Sénégal que seule la lutte libère et seule la mobilisation pourra nous permettre de pousser le gouvernement à ériger en priorité les accords signés avec les syndicats des enseignants», a précisé Ndongo Sarr, le secrétaire général du CUSEMS.

Alioune Sarr, candidat à la Présidentielle 2024

Une défection dans les rangs de la coalition Benno Bok Yakaar. Selon les informations de Jeune Afrique, Alioune Sarr, ancien ministre du Tourisme et des Transports aériens, devrait être investi candidat à l’élection présidentielle, ce samedi 13 mai, par la coalition Convergence pour une alternative progressiste en 2024 (CAP 2024). Cette plateforme, lancée le 15 avril, regroupe plusieurs mouvements politiques et citoyens, ainsi que des militants de l’alliance des forces de progrès (AFP). L’annonce de cette candidature ne semble pas ébranler les proches du chef de l’État, Macky Sall. “Alioune Sarr est la seule personne qui a une voix divergente au sein de l’AFP.



Il n’est suivi par aucun grand responsable du parti. Et il fait tout cela, parce qu’il a été sorti du gouvernement », affirme un dirigeant de l’Alliance pour la République (APR), cité par Jeune Afrique. “Il n’a pas été reconduit au sein du gouvernement en partie pour des raisons politiques. Il est contre une nouvelle candidature de Macky Sall”, répond une source, toujours citée par JA, proche de M. Sarr.

Doumbouya remplace le chef d’Etat-major général des armées

Après avoir éliminé lundi dernier, le Bataillon d’intervention rapide (BIR), le président de la transition guinéenne Mamadi Doumbouya s’est séparé du chef d’Etat-major général des armées Sadiba Coulibaly. Il est remplacé au poste par le général Ibrahim Sory Bangoura. L’homme occupait jusqu’à sa nomination la fonction de ministre de l’urbanisme.

Le désormais ex-chef d’Etat-major général des armées ne quitte pas les sérails du pouvoir puisqu’il a été nommé ministre de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l’Etat. Depuis quelques jours, le président Mamadi Doumbouya accorde une attention particulière à l’armée guinéenne. Il a déjà dissous plusieurs unités dont le Bataillon de la Sécurité présidentielle (BSP). Des responsables de l’armée ont également été démis de leurs fonctions. Il s’agit notamment du Directeur du renseignement militaire, le lieutenant-colonel Ismaël Keita et le Commandant du Centre d’entraînement aux opérations de Maintien de la paix. Des armes auraient disparu du magasin d’armement de ce centre.