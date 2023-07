Top Infos Rewmi du 14 07 2023: Un événement triste a frappé le secteur éducatif sénégalais. Un enseignant du nom de Samba Faye plus connu sous le nom de Bathie Faye a subitement perdu connaissance…..Le ministre de l’intérieur au lendemain du drame aux larges de l’embouchure de Saint-Louis, s’est rendu dans cette vieille capitale du Sénégal pour rencontrer les autorités…..L’ancienne ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, a quitté ce jeudi la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar (BBY)….

Antoine Diome sur l’émigration irrégulière



Le ministre de l’intérieur au lendemain du drame aux larges de l’embouchure de Saint-Louis, s’est rendu dans cette vieille capitale du Sénégal pour rencontrer les autorités sur place pour savoir les circonstances de cet événement malheureux. Après avoir foulé le tarmac de l’aéroport régional de Saint-Louis aux environs de 10h, Antoine Félix Diome s’est rendu au chevet des jeunes rescapés qui ont échangé avec lui malgré leur état critique. Le ministre s’est ensuite dirigé au port polonais où il s’est adressé à la presse. Après avoir regretté ce qui s’est déjà passé hier soir, Antoine Félix Diome évoque les facteurs qui conduisent souvent ces jeunes à tenter l’aventure vers l’eldorado. Dans son discours le ministre ne mâche pas ses mots: « la question de la migration irrégulière, ne concerne pas que les questions économiques.



Antoine Diome sur l’émigration irrégulière (Bis)



Il s’agit plutôt de spécificités selon les zones de départ. Il y a le besoin naturel de découvrir d’autres cieux , de voir d’autres cultures » indique le ministre de l’intérieur soulignant au passage que le mal est beaucoup plus profond que cela. Le ministre en charge de la sécurité publique informe toutefois, que l’immigration irrégulière demeure un fléau qui doit réunir tous les acteurs : société civile, ONG, État, communauté entre autres. Au Sénégal depuis plusieurs années, la question de la migration est au cœur de la politique du Président Macky Sall. Le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome le rappelle d’ailleurs avec la création d’une entité divisionnaire depuis 2020, dirigée par le commissaire Mamadou Bocar Ly, l’implication de ces acteurs secondaires a été initiée. Ce qui a même favorisé cette réduction du fléau ces dernières années. Mais le travail reste entier. Au terme de son discours au port polonais, le ministre félicite la police des frontières, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers pour le travail acharné abattu depuis hier quand le drame s’est produit.



Un enseignant meurt en plein examen du Bfem



Un événement triste a frappé le secteur éducatif sénégalais. Un enseignant du nom de Samba Faye plus connu sous le nom de Bathie Faye a subitement perdu connaissance dans la salle avant de rendre l’âme. Le regretté disparu était directeur de l’école primaire de Ndiayenne Waly et natif de Kahone. Il était le secrétaire du centre d’examens par ailleurs CODEC de Keur Mboucky, une commune du département de Birkilane. Il a piqué une crise après avoir échangé avec les examinateurs au secrétariat abritant un centre d’examen du BFEM. Samba Faye est réputé très sage et très professionnel dans le travail. Il exerçait en tant qu’enseignant de profession. Il est décrit par ses collègues comme un enseignant modèle, hors pair qui aimait son travail. Une foule immense a accompagné le défunt jusqu’à sa dernière demeure.



388 personnes interpellées par la Police



Une nouvelle vaste opération de sécurisation a été organisée dans la nuit du mercredi au jeudi sur l’étendue du territoire national par la police. Cette initiative entre dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité. Les éléments des commissariats et des postes de police du Sénégal ont effectué le grand ménage dans les zones criminogènes de 20h à 06h du matin. A l’issue de cette opération de sécurisation supervisée par la Direction de la Sécurité Publique, la police nationale a interpellé 388 individus dont 243 pour vérification d’identité, 72 pour ivresse publique et manifeste, 35 pour nécessité d’enquête, 2 pour vol, 3 pour détention et usage de chanvre indien, 5 pour usage de haschich, 1 pour détention de haschich, 1 pour homicide involontaire (par accident), 1 pour détention d’arme sans autorisation , 4 pour coups et blessures volontaires, 1 pour violence et voie de fait, 1 pour escroquerie, 2 pour association de malfaiteurs, 2 pour flagrant délit de vol, 1 pour non inscription au fichier sanitaire et social, 2 pour racolage, 2 pour conduite sans permis, 1 pour violence à ascendant, 2 pour exploitation de débit de boissons sans autorisation administrative, 2 pour vol avec violence, 1 pour vol en réunion, 8 pour rixe sur la voie publique, selon des sources. La police nationale a engagé près de 600 éléments en tenue et en civil au cours de cette opération.



Mamadou Lamine Diallo demande pardon à Alassane Ouattara



Candidat à l’élection présidentielle de 2024, le leader du mouvement Tekki plaide pour la libération du député maire Birame Souleye Diop lors de sa déclaration. « Je voudrais solennellement demander pardon au Président Alassane Ouattara au nom de l’Assemblée nationale. Au nom des députés de l’opposition, nous vous demandons pardon. Notre collègue Birame Souleye lui-même a dit que ses propos ont dépassé sa pensée et je le crois. Je veux dire ici, au président de la Côte d’Ivoire de bien vouloir lui pardonner parce que sa place n’est pas en prison. Le président du groupe parlementaire de Yewi est un travailleur, on regrette vraiment ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.



L’avenue Louis Faidherbe rebaptisée « Avenue Président Macky Sall »



Le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, a décidé de rebaptiser l’Avenue Louis Faidherbe au nom de « Avenue Président Macky Sall », suite à une délibération de son Conseil municipal en date du 10 juillet 2023. « Le Maire de la Commune de Dakar-Plateau porte à la connaissance de l’ensemble de ses concitoyens sénégalais et des hôtes étrangers établis au Sénégal que le Conseil municipal de la Commune de Dakar-Plateau, par délibération adoptée en sa séance du 10 juillet 2023, a décidé de rebaptiser l’Avenue Louis Faidherbe. Celle-ci porte, désormais, le nom de : Avenue Président Macky SALL », a-t-on lu dans un communiqué du Conseil municipal transmis. Lequel document explique: « A travers cette démarche d’une aussi grande portée historique, les populations de Dakar-Plateau, par le biais de leurs représentants, entendent ainsi témoigner toute leur reconnaissance à cet illustre Homme d’Etat qui, durant tout son magistère, a toujours su prêter une écoute attentive à leurs préoccupations en soutenant et en accompagnant de manière efficace, déterminée et décisive, toutes les initiatives portées à son attention ». Ainsi, le Maire de Dakar-Plateau invite, par conséquent, ses compatriotes, les services, entreprises et structures publics, parapublics et privés de même que l’ensemble des usagers de ladite avenue, nouvellement rebaptisée, « à tirer toutes les conséquences de droit qu’induit ce changement de dénomination ».



Aminata Assome Diatta quitte Benno Bokk Yakaar



L’ancienne ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, a quitté ce jeudi la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar (BBY). À noter que Assome avait créé « le mouvement Jappo ak Assome depuis 2018 pour la réélection de Macky Sall en 2019. La Commissaire aux Enquêtes économiques ne juge pas nécessaire de rester dans la coalition Présidentielle après la non-candidature du Président Macky Sall. « Nous allons d’abord créer notre propre parti et soutiendrons le candidat qui sera plus proche de notre vision. Ce candidat pourra être de la mouvance présidentielle comme de l’opposition. Tout est possible », a-t-elle indiqué.