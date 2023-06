Top Infos Rewmi du 15 06 2023: Sokhna Safiétou Sy, fille de Serigne Babacar Sy (1885-1957), premier khalife général des Tidianes, est rappelée à Dieu ce mercredi 14 juin à Dakar…La date de clôture des opérations de dénombrement du 5e Recensement général de la population et de l’habitat a été prolongée…« Les documents qui portent sur les droits et devoirs de l’UCAD, notamment en matière de délivrance de diplômes, d’attestations, d’authentifications et d’équivalences existent encore »….

La date de clôture du recensement de la population repoussée

La date de clôture des opérations de dénombrement du 5e Recensement général de la population et de l’habitat a été prolongée. C’est du moins ce qu’a écrit l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) dans un communiqué transmis. Ces opérations vont se poursuivre, selon l’ANSD, dans certaines localités des régions de Dakar et de Diourbel. Cela jusqu’au 20 juin 2023. Selon le document, le taux de progression national de la collecte, à la fin de la journée du 13 juin 2023, est de 95 %. « Les données issues du recensement permettent aux pouvoirs publics, au secteur privé, à la société civile, aux acteurs au développement, au monde universitaire et à tous les utilisateurs de disposer d’informations statistiques exhaustives pour la conception, la mesure et l’analyse des programmes locaux et nationaux de développement », écrit le communiqué.

Les deux enseignants de Diouloulou échappent à la radiation

Respectivement professeurs de français et de philosophie au lycée de Diouloulou, Cornet Lambal et Abdoulaye Diatta, qui faisaient l’objet d’une suspension pour avoir délogé des élèves de leurs salles de classe, vont finalement reprendre service. Un salut que les deux enseignants engagés en politique doivent aux négociations tenues hier entre le ministre de tutelle et leurs camarades syndicaux. Les leaders du Saemss et du Cusems, qui ont rencontré Cheikh Oumar Anne, ont plaidé la cause des professeurs sous la menace d’une radiation. « Dans un souci d’apaisement, lit-on dans le compte rendu de cette audience, le ministre a décidé de faire preuve d’indulgence à leur égard. Le nécessaire sera fait par les services compétents en rapport avec les concernés ». Les trois parties se sont aussi penchées sur l’impact des perturbations sur le quantum horaire, bouleversé par les violentes manifestations qui ont récemment secoué le pays.

Rappel à Dieu de la fille de Serigne Babacar Sy

Sokhna Safiétou Sy, fille de Serigne Babacar Sy (1885-1957), premier khalife général des Tidianes, est rappelée à Dieu ce mercredi 14 juin à Dakar, selon le média Asfiyaghi. Qui souligne que Sokhna Safietou SY était une personne aimée et respectée, connue pour sa gentillesse, sa générosité et son dévouement envers les autres. Elle a consacré une grande partie de sa vie à aider les plus démunis et à apporter un soutien inconditionnel aux membres de sa famille, à ses amis et à sa communauté. La levée du corps a lieu ce mercredi 14 juin à la mosquée Ngaraf suivie de l’enterrement à Tivaouane. Le groupe Rewmi présente ses condoléances à la Ummah islamique et à la famille Tidiane de Tivaouane.



Chute mortelle d’un orpailleur dans un puits aurifère

Un orpailleur est mort avant-hier aux environs de midi à la suite d’une chute à l’intérieur d’un puits aurifère. L’accident a eu lieu dans le village de Sambagalou, localité située dans la commune de Missira Sirimana. Assis sur un des sacs de fortune utilisé pour protéger les alentours du puits, cet orpailleur à glissé pour se retrouver au fond du puits. Il est décédé sur le coup. Les responsables du puits ont réussi à extraire le corps sans instruction des autorités judiciaires. Alertés, les éléments de la brigade de la gendarmerie de Khossanto se sont déployés sur les lieux pour procéder aux constats d’usage. L’enquête ouverte a permis de mettre la main sur les responsables du site d’orpaillage clandestin. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire et mise en danger la vie d’autrui. Trois personnes ont été placées en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Khossanto, et seront déférées au parquet ce jeudi.

Tambacounda enregistre ses premières pluies

L’hivernage 2023 s’annonce au Sénégal. Les premières gouttes de pluie sont enregistrées dans la nuit du mardi 13 juin dans la capitale orientale et dans plusieurs localités de la région de Tamba. Une pluie qui n’a pas surpris les populations orientales, car, disent-elles, le ciel ne cessait de menacer ces derniers jours, mais aussi de la forte canicule.

Une précipitation plutôt importante, puisque la pluie est tombée de 21 h à 23 h, avec 32 mm dans la ville de Tamba et 43 mm à Missirah. Koumpentoum a enregistré 36,2 mm, Sinthiou Malème 22,0 mm, Netteboulou 12,3 mm et Dialacoto 23,3 mm, d’après par les services de la météo.