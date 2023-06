Top Infos Rewmi du 16 06 2023: Wouly Ndiaye, membre des cadres de Pastef à Linguère, est libre. Elle a bénéficié d’une liberté provisoire sous bracelet électronique…Un homme a été atrocement tué, mercredi à l’Unité 26 des Parcelles Assainies à coups de couteau sous le regard impuissant des riverains…Le blocus du domicile du leader de l’opposition sénégalaise se durcit encore un peu plus. Selon le chargé de de communication de Pastef…

Un déficient mental tue un vendeur de fruits

Un homme a été atrocement tué, mercredi à l’Unité 26 des Parcelles Assainies à coups de couteau sous le regard impuissant des riverains. Il s’agit, toutefois, pas d’un cas d’agression, contrairement à ce qui a été dit. Selon des sources de Seneweb, un déficient mental armé a attaqué un vendeur de fruits. La victime a tenté de prendre la fuite pour chercher un lieu de refuge. Malgré tout, le vendeur de fruits a été rattrapé puis poignardé par son assaillant. Il a fini par succomber à ses blessures.

Confondu avec un agresseur, le présumé meurtrier a été violemment lynché par la foule. Grièvement blessé, le malade mental incriminé se trouve depuis hier à l’hôpital Idrissa Pouye sous surveillance, selon une source de Seneweb proche du dossier. La gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider cette affaire.

Les femmes du bois sacré de Ziguinchor placée sous contrôle judiciaire

Arrêtées à Colobane, lors des manifestations qui ont suivi la condamnation d’Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet Beauté, les 14 femmes du bois sacré de Ziguinchor ont été placées sous contrôle judiciaire par le doyen des juges. L’information a été rendue publique par Me Khoureychi Bâ. Ces dames, qui avaient fait l’objet de plusieurs retours de parquet, avaient refusé le port du bracelet électronique qui, en fait, n’est pas compatible avec les travaux rizicoles, a fait savoir leur conseil. C’est ainsi que »le doyen des juges, de retour de voyage, a sagement choisi de les placer sous contrôle judiciaire, surtout que ces colliers ne sont pas adaptés à des environnements dépourvus d’électricité. Treize d’entre ces remarquables citoyennes sénégalaises émargeront dès leur retour au registre de la gendarmerie de Ziguinchor et la 14e du groupe, vivant à Dakar, à la Section de recherches’’, écrit Me Bâ.

Le procès capitaine Touré-Cheikh Yérim Seck renvoyé



Suite à la plainte de l’ex-capitaine de la gendarmerie, Seydina Omar Touré, contre le journaliste Cheikh Yérim Seck pour diffamation, l’audience prévue le 14 juin à 8 h 30 mn au Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, a été renvoyée au 12 juillet 2023, à 8 h 30 mn. Pour rappel, le journaliste, dans son livre ‘’Macky Sall face à l’histoire’’, avait imputé certains faits liés à l’affaire Sweet Beauté à Seydina Touré, alors capitaine de la gendarmerie nationale.

Décès de Sidya Ndiaye

Le ministre du Travail est attristé par le décès de Sidya Ndiaye. Samba Sy avance que malgré sa maladie, Sidya portait toujours la défense des intérêts des travailleurs. Ce qui prouve son courage et sa détermination. « Le décès de Sidya Ndiaye est une très mauvaise nouvelle pour nous et pour tout le Sénégal. Sidya Ndiaye était un homme très intègre, un bon collaborateur, un syndicaliste très déterminé dans la défense des intérêts des travailleurs qui se souciait de tous les travailleurs. C’était quelqu’un de très engagé dans la lutte syndicale. Tout ce qui l’intéressait, c’était le bien-être des travailleurs, parce qu’il était malade depuis longtemps, mais cela ne l’a pas empêché de continuer de défendre les intérêts des travailleurs. C’était un homme vraiment très courageux. Nous présentons nos condoléances à sa famille et prions pour le repos en paix de son âme», a témoigné le ministre du Travail.

Wouly Ndiaye de PASTEF placée sous bracelet électronique

Wouly Ndiaye, membre des cadres de Pastef à Linguère, est libre. Elle a bénéficié d’une liberté provisoire sous bracelet électronique. Entendue mercredi 14 juin, par la Sûreté urbaine de Dakar, la coordonnatrice dudit parti dans la commune de Mboula dans le département de Linguère a été placée en garde à vue pour un enregistrement vocal où elle appellerait des jeunes manifestants à s’attaquer aux commissariats de police et à des brigades de gendarmerie lors des récentes manifestations.

Après investigations, Wouly Ndiaye, une professeure d’anglais au Cem de Malika (Dakar), a été arrêtée à son domicile, samedi dernier, à Keur Massar et placée en garde à vue à la section de recherche de Colobane.

Le chef de protocole de Sonko interdit d’accès à la cité Keur Gorgui

Le blocus du domicile du leader de l’opposition sénégalaise se durcit encore un peu plus. Selon le chargé de de communication de Pastef, El Malick Ndiaye, le chef de protocole de Ousmane Sonko, qui faisait les courses de la famille et assurait leurs ravitaillements, a été interdit d’accès ce jeudi au domicile de son patron à la Cité Keur Gorgui.

« Monsieur Djiby Gueye NDIAYE, Chef de protocole, qui s’occupait des courses et du ravitaillement de la famille est désormais interdit d’accès au domicile du Président @SonkoOfficiel depuis ce matin », a écrit El Malick Ndiaye sur son compte Twitter tout en taguant les organisations de défenses des droits humains. Pour le moment, on ignore encore les raisons pour lesquelles monsieur Djiby Ndiaye Gueye est interdit d’accès au domicile de Ousmane Sonko.

Grève des agents des impôts et domaines

Le Directeur des Impôts et Domaines, Abdoulaye Diagne, “déplore” le mot d’ordre de grève de deux jours (15 et 16 juin) lancé par le Syndicat Autonome des Agents des Impôts et Domaines (SAID). “Je tiens à rappeler la sérénité et la responsabilité qui doivent inspirer chacune de nos actions dans l’intérêt supérieur de la Nation”, affirme-t-il dans un communiqué. Il assure, toutefois, aux “citoyens, contribuables et usagers” que des “dispositions sont prises pour garantir la continuité du service public et assurer à l’Etat les moyens de faire face à ses échéances et aux besoins des citoyens”.