Top Infos Rewmi du 20 04 2023: Le laboratoire national de l’élevage et de recherche vétérinaires (LNERV) de l’institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) a confirmé le 08 mars 2023, la présence de l’influenza aviaire de haute pathogénicité type A sous type H5N1 au Lac Rose…Une partie des Sénégalais pourrait fêter la Korité le samedi 22 avril au Sénégal. Parce que, selon l’Agence sénégalaise de Promotion Astronomique, il y aura une éclipse solaire prévue le jeudi 20 avril…Le Syndicat des agents des impôts et domaines (SAID) compte soutenir Bassirou Diomaye Faye, envoyé en prison depuis avant-hier….

Le SAID décrète 6 jours de grève

Le Syndicat des agents des impôts et domaines (SAID) compte soutenir Bassirou Diomaye Faye, envoyé en prison depuis avant-hier. Le Bureau exécutif national (Ben) annonce une série de grèves en soutien à leur camarade, ancien président du Said. Ainsi, il est annoncé dans un premier temps une grève totale les 22, 23, 24 mai et en second lieu les 14, 15, 16 juin.

De plus, le SAID compte observer des journées de présence passive les 28 avril et 2 mai et port de brassard rouge les 19 et 20 avril. « Le Ben du SAID se félicite de la forte mobilisation des collègues lors de l’Assemblée générale extraordinaire tenue cet après-midi au bloc fiscal. Le bureau salue l’engagement et la détermination dont ont fait montre les collègues de par leur présence et leurs prises de parole apportant soutien et réconfort au bureau exécutif », note le Said dans un communiqué. L’inspecteur des Impôts et Domaines, arrêté vendredi dernier devant son bureau après 22h, a été vu se dossier de corser hier, avec la demande du procureur qu’il soit placé sous mandat de dépôt . Il devra en outre faire face au juge Mamadou Seck, du 2e Cabinet. Le parquet vise dans son réquisitoire trois infractions : 1- Diffamation à l’encontre de personnes à raison de leurs fonctions ou leur qualité ; 2- Outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions ; 3- Actes de nature à compromettre la paix publique. Bras droit d’Ousmane Sonko dont il est l’un des plus proches lieutenants, Bassirou Diomaye Faye fait partie des nombreux membres du parti d’opposition envoyés en prison en marge des dossiers de leur leader.

Grippe aviaire

Le laboratoire national de l’élevage et de recherche vétérinaires (LNERV) de l’institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) a confirmé le 08 mars 2023, la présence de l’influenza aviaire de haute pathogénicité type A sous type H5N1 au Lac Rose et à l’île de Yoff sur des prélèvements effectués sur des oiseaux migrateurs et aussi au niveau de l’îlot de reproduction du parc nationale de langue barbarie chez des sternes royales, caspiennes et Caugek, des mouettes à tête grise et de grands cormorans. Le ministère de l’Elevage a sorti une note pour faire le point de la pandémie. Sur la note, au Lac Rose, 334 mortalités d’oiseaux ont été enregistrées, à Yoff 213 au parc national de langue barbarie 1713 mortalités d’oiseaux enregistrées. A la ferme avicole localisée à Potou, sur un effectif de 11.400 volailles, il y a 500 mortalités enregistrées. Le reste de la volaille soit 10 900 sujets avaient fait l’objet d’abattage sanitaire pour éviter la propagation de la maladie. Aussi 400 plateaux d’œufs de consommation, 15 sacs d’aliments de volailles et 1 250 alvéoles avaient été détruits dans le respect des dispositions du décret n°2002 relatifs à la police sanitaire des animaux. Au parc national du Delta du Saloum, à ce jour, renseigne la note du ministère, 944 mortalités d’oiseaux ont été enregistrées dont 611 nouvelles mortalités durant la période du 12 au 16 avril dernier.

Croissant lunaire

Une partie des Sénégalais pourrait fêter la Korité le samedi 22 avril au Sénégal. Parce que, selon l’Agence sénégalaise de Promotion Astronomique, il y aura une éclipse solaire prévue le jeudi 20 avril et l’observation du croissant lunaire ce jour-là risque d’être impossible. « Jeudi 20 Avril, la lune se couchera à 19h53, alors que le soleil se couchera à 19h23. Elle aura 15h avec une élongation de 7 et une visibilité de 0,52%. La lune ne sera pas observable dans ces conditions à l’œil nu », indique le communiqué.

Et de renseigner que le vendredi 21 avril, » la lune se couchera à 20 h 49 mn, soit 1 h 19 mn après le coucher du Soleil, qui se couche à 19 h 23 mn. La Lune sera alors âgée de 1 jour, 16 h et 37 mn, et sa surface éclairée sera de 3,24 %. Le croissant lunaire devrait être observable à l’œil nu au Sénégal, partout où le ciel est bien dégagé».

Gabrielle Kane parle du verdict du procès Sitor Ndour

Sitor Ndour a été acquitté, ce mercredi, du crime de viol contre sa domestique. Un verdict qui suscite l’indignation de Gabrielle Kane. La féministe, qui a apporté son soutien à la jeune femme de ménage, âgée de 16 ans au moment des faits, ne digère pas cette décision du juge qui a acquitté l’ancien Directeur Général du Coud au bénéfice du doute. « Le droit des femmes au Sénégal vient encore de prendre un coup historique…Contraignez, forcez et violez les femmes dans ce pays, vous ne risquez pas grand-chose…C’est finalement tendance en ce moment », peste-t-elle sur son compte Facebook.

Cambriolage à Louga

Les nommés Abdou Thiam, Mbacké Diop et Ameth Sow ont visité nuitamment le magasin de la commerçante Fatou Fara Mbodj, situé au quartier Keur Ndiaga, dans la commune de Koki (département de Louga). Les malfaiteurs ont défoncé la porte centrale du magasin avec une cisaille, avant de s’y introduire. Ils ont emporté des sachets de lait et la somme de 100 000 FCFA représentant la recette journalière. Malheureusement, ils ont été surpris par Cheikh Touré et Ibrahima Sour qui, malgré l’obscurité, ont pu identifier Ameth Sow, lors de la course-poursuite.

Ce dernier a été arrêté le lendemain et conduit à la police. Sans détours, il est passé à table et a dénoncé ses acolytes. Interpellés sur les faits qui leur sont reprochés, Ameth Sow Mbacké Diop et Abdou Thiam ont avoué avoir tous participé au cambriolage de la boutique de Fatou Fara Mbodj. Il faut noter qu’Abdou Thiam, désigné comme le cerveau de la bande par ses complices, n’est pas à son premier coup d’essai, car il a été arrêté en 2018 pour le même délit. Au terme de la durée légale de leur garde à vue, Ameth Sow, Mbacké Diop et Abdou Thiam ont été déférés au parquet de Louga pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec effraction.

Un pêcheur arrêté avec 27 Kg de Yamba

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, le commissariat central de Rufisque a procédé à l’arrestation de I. Ndir dans la nuit du 17 au 18 Avril 2023. Informés d’une livraison d’une quantité importante de drogue au domicile du pêcheur sise au quartier Santhiaba de Rufisque, les éléments du commissariat central, y ont effectué une descente inopinée. Sur place ils tomberont sur 27 kg de chanvre indien dissimulés dans une valise et dans un sac dans la chambre du présumé dealer.

En outre, de l’argent liquide sera trouvé par devers lui. Interrogé le mis en cause aurait reconnu les faits et dira avoir acquis le produit prohibé dans le département de Bignona. Il a été placé en garde à vue pour détention et trafic de chanvre indien. L’enquête suit son cours

Plus de 270 civils tués au Soudan

Les combats au Soudan ont tué plus de 270 civils depuis samedi, rapportent mercredi les ambassades occidentales à Khartoum, précisant qu’il s’agit d' »un bilan provisoire » tant les accès sont coupés dans la capitale sans électricité et aux hôpitaux ravagés. « Le bilan est élevé » et les belligérants doivent « cesser les hostilités immédiatement et sans conditions » après cinq jours émaillés d' »attaques visant les civils, les diplomates et les humanitaires », ajoute le communiqué des 15 ambassades, dont les Etats-Unis, l’Union européenne et la Norvège