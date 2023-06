Top Infos Rewmi du 20 06 2023: Le procès en appel des deux députés du Parti pour l’Unité et le rassemblement (PUR) qui devait se tenir ce lundi 19 juin a été renvoyé…Depuis quelques jours, des informations faisant état d’un détournement de 20 tonnes de cyanure d’un convoi en partance pour Sabodala secoue la toile…Traitée de lesbienne dans un enregistrement audio attribué à son ancien collègue, Amina Poté ne compte pas passer l’éponge…

Découverte macabre à Kédougou

Ayant disparu depuis le samedi 17 juin, l’enseignant à la retraite, Jean Pierre Indrga Boubane (72 ans), a été retrouvé mort, tôt le matin de ce lundi 19 juin 2023, à la rivière de Gadadinguessou. C’est la deuxième fois qu’un corps sans a été retrouvé au même endroit. Pour rappel, le corps de feu Samba Yakhar Diallo avait été retrouvé au même endroit, il y a quelques années.

Les sapeurs pompiers et la police étaient sur les lieux dès les premiers instants. Il faut signaler que le corps était en état de décomposition très avancé. Les cause de ce drame reste encore inconnue mais tout laisse croire à une noyade. Les populations riveraines qui se sont massivement déplacées sur les lieux sont encore sous le choc…

Affaire Amy Ndiaye Gniby

Le procès en appel des deux députés du Parti pour l’Unité et le rassemblement (PUR) qui devait se tenir ce lundi 19 juin a été renvoyé. À la demande des avocats de la partie civile, la plaidoirie est reportée jusqu’au 14 Août 2023. Les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont été mis en liberté provisoire le 13 juin après 6 mois de prison. Pour rappel, ils ont été condamnés en première instance pour coups et blessures volontaires et à payer la somme de 5 millions à titre de dommages et intérêts à la députée Amy Ndiaye.

La voiture de Thierno Bocoum vandalisée

« Ma voiture a été vandalisée cette nuit » a annoncé Thierno Bocoum. Sur les images publiées sur sa page Facebook, on voit un homme de taille moyenne casser les vitres du véhicule de l’ancien parlementaire. Ainsi, pour mettre la main sur cet individu, le leader du mouvement Agir demande à toutes les bonnes volontés de l’aider à identifier la personne filmée par les caméras de surveillance. « Les photos, les images vidéos ne sont pas nettes mais les vidéos sont disponibles pour ceux qui veulent plus d’éléments », dit-il.

Amina Poté va traduire Kouthia en justice

Traitée de lesbienne dans un enregistrement audio attribué à son ancien collègue, Amina Poté ne compte pas passer l’éponge. Elle a décidé de saisir la justice. D’après une source autorisée, elle va porter plainte contre son collègue pour diffamation. Pour laver son honneur, l’animatrice à la TFM avait convié hier la presse pour démentir « les accusations malsaines de Samba Sine à son encontre ».Selon elle, ce dernier s’est donné la mission de lui mettre des bâtons dans les roues depuis qu’elle a décliné ses “propositions indécentes”, qui durent depuis plus de 10 ans. Le message audio en question rapportait que Amina Poté est lesbienne et qu’elle aurait été en couple avec la chanteuse Viviane Chidid.

Disparition de 20 tonnes de cyanure

Depuis quelques jours, des informations faisant état d’un détournement de 20 tonnes de cyanure d’un convoi en partance pour Sabodala secoue la toile. Une disparition qui aurait installé la psychose dans la ville de Kédougou. Les faits remontent au 14 Mai dernier. Contrairement à ce qui est avancé, le convoi n’était pas en partance pour SABODALA, mais était bel et bien arrivé sur le site de la SGO, filiale de Endeavor Mining. C’est sur place qu’un des employés de la société minière, responsable désigné pour ces transactions, qui aurait affirmé qu’un des conteneurs devait être livré à PMC Mako. C’est ainsi que le conteneur aurait quitté SABODALA à destination de Mako. Seulement voilà, les 20 Tonnes de cyanure n’arriveront jamais à Mako mais seront plutôt acheminés dans un quartier de Kédougou. Il faut dire qu’entre sociétés minières des échanges pareils sont monnaie courante.

Une fois à Kédougou, avec la complicité d’un autre employé de la SGO et d’autres personnes, le cyanure sera vendu et se trouverait même déjà, hors des frontières du pays. Des sources le signalent d’ailleurs au Mali et au Ghana. L’enquête ouverte a déjà permis l’arrestation de certaines personnes impliquées dans l’affaire. Mais le principal mis en cause aurait lui déjà quitté le pays.