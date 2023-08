Top Infos Rewmi du 21 08 2023: Un présumé voleur violemment lynché par 4 bergers….Adama Barrow…BRT….Naufrage au large du Cap-Vert….Le préfet interdit la marche de Guy Marie Sagna et Cie….

BRT



Le Gouverneur de la région de Dakar a récemment annoncé que des essais statiques seront menés en vue de la future exploitation commerciale du Bus Rapid Transit (BRT) à partir du lundi 21 août 2023. Cependant, l’annonce du Gouverneur a également mis en lumière certaines préoccupations. En effet, il a été relevé que des occupations illégales sont en cours le long des couloirs réservés au BRT ainsi que sur les voies de circulation générale. Des individus ont été repérés en train de mener des activités de vente et de réparation de véhicules sur les emprises du BRT, ce qui peut potentiellement entraver la mise en œuvre réussie des essais statiques. En conséquence, il a émis un appel pressant aux propriétaires et détenteurs de marchandises, de pièces détachées et d’objets encombrants qui ont été déposés sur les emprises du BRT afin qu’ils quittent les lieux. Ces personnes sont priées d’enlever leurs biens “sans délai”, afin de faciliter le processus de préparation et d’essais du système de transport. Face à la résurgence de ces activités illégales, le Gouverneur a également averti que l’Administration se réserve le droit de prendre des mesures appropriées pour mettre un terme à toute forme d’occupation illégale des infrastructures, des équipements et des couloirs du BRT.



Naufrage au large du Cap-Vert



Les rescapés du naufrage d’une pirogue en provenance de Fass Boye au large du Cap Vert, ainsi que les corps des personnes ayant péri dans cet accident seront rapatriés ce lundi par un avion de l’armée sénégalaise. Les survivants du naufrage et les dépouilles des victimes se trouvent dans cette île de l’archipel du Cap Vert. L’avion, qui doit rapatrier les corps des migrants décédés et les rescapés, a atterri à l’aéroport de Praia ce manche, à 10h15, avec à son bord la ministre auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Sénégalais Annette Seck. Elle doit ensuite se rendre sur l’île de Sal en compagnie de l’ambassadeur du Sénégal à Praia et du ministre cap-verdien de la Santé. Une pirogue transportant 37 migrants sénégalais et un Bissau-Guinéen a été secourue mardi dernier au large des côtes cap-verdiennes. « Selon les témoignages des rescapés, au nombre de 38 dont un Bissau-guinéen, actuellement pris en charge dans l’île de Sal, cette embarcation avait quitté la localité de Fass Boye, dans la région de Thiès, le 10 juillet dernier avec 101 passagers à son bord », indique le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.



Un présumé voleur violemment lynché par 4 bergers



S. Diouf a été violemment lynché par quatre bergers qui l’accusent d’avoir volé leur bœuf. La victime qui lutte contre la mort est internée à l’hôpital Mouhamadou Mansour Barro de Mbour. A Thiadiaye, dans la nuit du jeudi au vendredi, un individu s’est introduit dans l’enclos appartenant aux bergers Kor Diouf, Djiby Diouf, Assane Ndiaye, Ousmane Dione pour voler une bête. Les bergers se sont alors lancés à sa poursuite. En cours de route, ils tombent sur S. Diouf, qu’ils considèrent comme l’auteur de la tentative de vol de leur bétail. Ils s’acharnent violemment sur lui avec une violence inouïe. Les bourreaux de S. Diouf sont actuellement entre les mains de la justice.



Le préfet interdit la marche de Guy Marie Sagna et Cie



Les membres de la campagne « Le Chemin de la libération », avec à leur tête le député Guy Marius Sagna, ont enregistré une interdiction du préfet de Dakar suite à leur demande de marche qu’ils souhaitaient tenir ce samedi 19 août à partir de 16h. Le préfet de Dakar dans sa note adressée aux membres du Frapp avance les motifs de « risques de troubles à l’ordre public » et « entrave à la circulation des personnes et des biens ». La marche était projetée de 16 heures à 19 heures, sur l’itinéraire « Place de la Nation – Rond-point RTS ». Tout comme celle de Dakar, les manifestations de Kolda, de Tivaouane et de Saint-Louis ont été interdites…



Ismaila Madior Fall parle de l’exil de Ngagne Demba Touré



Pour le cas du greffier, Ismaïla Madior Fall soutient : « il s’est absenté. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise sur ça ? Il a choisi de s’exiler, je lui souhaite bon vent pour son exil. On a pas reçu une notification de son exil », a-t-il dit. Concernant le cas d’Ousmane Sonko, il a déclaré que « l’Etat du Sénégal s’assure de sa bonne prise en charge par l’hôpital Principal dans lequel il se trouve ». L’opposant Ousmane Sonko a été admis en réanimation jeudi selon ses avocats. Dans une interview accordée à Dakar matin vendredi soir, ses deux épouses ont attiré l’attention du chef de l’Etat Macky Sall sur la gravité de son état de santé, avant de lui demander de le libérer, ainsi que tous les « détenus politiques ».



Adama Barrow



Le président gambien Adama Barrow a suspendu jusqu’à la fin de l’année les déplacements à l’étranger pour lui et tous les ministères afin de réduire les dépenses publiques, a annoncé samedi le porte-parole du gouvernement dans un communiqué. « Le président Barrow a signé le décret exécutif suspendant tous les voyages à l’étranger du président, du vice-président, des ministres, des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires et employés de toutes les institutions et agences gouvernementales », indique le document. Les réunions où la participation de la Gambie est obligatoire et les voyages à l’étranger entièrement financés par des sources externes sont exemptés de cette décision, sous réserve d’une autorisation du président ou d’un fonctionnaire autorisé, est-il précisé.



Adama Barrow (Bis)



La Gambie, plus petit pays d’Afrique continentale avec un peu plus de deux millions d’habitants, est 174e sur 191 de l’indice de développement humain de l’ONU, qui agrège des critères de santé, d’éducation et de niveau de vie. Plus d’un cinquième de la population vit avec moins de deux dollars par jour selon la banque mondiale. L’inflation annuelle a atteint 11,6% en 2022. Le déficit budgétaire s’est creusé à 4,8% en 2022, notamment parce que les recettes fiscales ont diminué en raison de la baisse des taxes et de l’augmentation des subventions pour le carburant, les engrais et les céréales, conséquence de la guerre en Ukraine. Selon une analyse conjointe de la Banque mondiale et du FMI achevée en novembre 2022, le risque de surendettement est élevé. La dette publique s’élevait à 83,9% du PIB en 2022. M. Barrow a largement remporté un deuxième mandat en décembre 2021, lors d’une présidentielle constituant la première transition ouverte à la tête de cette ancienne colonie britannique depuis la dictature en 2017.