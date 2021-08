Top Infos Rewmi du 23 08 2021: Le chef de l’Etat, Macky Sall a opéré un vaste chambardement ans les rangs des officiers supérieurs de l’armée, Le Président de la Grande coalition « Gueum Sa Bopp » est convoqué, aujourd’hui lundi, par le commissaire Sankharé, Un bébé de moins de 2 ans a été retrouvé mort noyé dans un bassin d’eau

Macky sermonne ses ministres

Le président Macky Sall a présidé, à nouveau, une réunion d’urgence sur les inondations a tapé du poing sur la table. Le chef de l’Etat a mis un coup de pression à ses ministres et DG en charge de l’Assainissement, qui n’en menaient pas large. Selon des sources exclusives, le locataire du Palais se serait agacé des inondations qui frappent la banlieue alors que des moyens conséquents ont été dégagés pour mettre fin aux inondations. Il aurait fait comprendre à ses équipes que cela devait “changer vite et fort.” Dès le démarrage de la réunion d’urgence tenue au palais, il avertit : «Je voudrais que cette réunion me fasse l’état réel des choses. Qu’on me décrive la situation exacte de ce qui se passe sur le terrain. Je n’ai pas besoin d’embellie si les choses ne marchent pas. J’ai besoin de savoir exactement quelle est la situation réelle pour que les mesures appropriées soient prises afin de soulager les populations le temps que les infrastructures nouvelles soient tout à fait opérationnelles », a-t-il martelé, le visage renfrogné. Toutefois, reconnait-il, Macky Sall a expliqué que les ouvrages réalisés par le gouvernement depuis 2012 dans la cadre du programme décennal de lutte contre les inondations «ont assuré une meilleure résilience dans nombre de communes et quartiers où des ouvrages ont été réalisés.»

Bougane convoqué à la SR

Le Président de la Grande coalition « Gueum Sa Bopp » est convoqué, aujourd’hui lundi, par le commissaire Sankharé. La notification lui a été faite ce dimanche au téléphone par le commissaire Mendy. Le Président Bougane Gueye Dany devra s’expliquer sur les affiches sur les panneaux publicitaires à Dakar invitant les sénégalais à s’inscrire massivement sur les listes électorales.

Mouvements dans l’Armée

Le chef de l’Etat, Macky Sall a opéré un vaste chambardement ans les rangs des officiers supérieurs de l’armée. Entre nominations et mutations, au total près de 60 officiers supérieurs sont touchés par les nouvelles mesures du président de la République. Il faut noter que c’est la seconde fois, et en moins de deux mois que le chef de l’Etat procède à d’importantes nominations dans les rangs de l’armée et de la gendarmerie nationale. Le colonel Mbaye Guèye précédemment de la Chaîne Emploi de l’Etat-major de l’armée de terre a été promu Commandant de la zone militaire numéro 1 en remplacement du colonel El Hadji Malick Diagne, appelé à d’autres fonctions. Le commandant Aristide Kabanyo Dieng, du Bataillon hors rang, est nommé chef de corps du 1er Regroupement opérationnel de l’armée de l’Air, en replacement du commandant Ousmane Ngom.

« Cirque noir »

L’affaire « Cirque noir » appelée à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar a été renvoyée au 27 août 2021. Sur les 12 personnes interpellées hier, 6 ont été déférées pour avoir joué un rôle actif dans les scènes en cause. C’est le cas du producteur (Adama Ndiaye alias Qg) et du co-producteur (Mouhamed Housseiny dit Wizzy Kana). Les enquêteurs ont aussi mis, à la disposition du parquet, Christine Mendy (actrice), Gnagna Ba (actrice), Abdoulaye Aziz Sarr dit Guelwar (acteur) et Abdou Salam Diop alias Lamsa (acteur). Ils sont visés pour incitation à la débauche et outrage public aux bonnes mœurs.

Découverte macabre

Drame au quartier « Nèw Nga » de Touba. Un bébé de moins de 2 ans a été retrouvé mort noyé dans un bassin d’eau. Les faits se sont déroulés au quartier. Une femme serait soupçonnée d’avoir commis cet acte ignoble.

Cheval électrocuté

Les inondations continuent de causer des dégâts en banlieue. A Thiaroye, Taly Diallo, près du Marché” darkassé”, un cheval est mort électrocuté par des fils qui étaient sous les eaux. Heureusement, son propriétaire en est sorti indemne. Le propriétaire du cheval était inconsolable car son cheval « représentait tout son patrimoine et la survie de sa famille. »

Bagarre

Ça sent déjà la campagne avant les Locales. Les faits ont eu lieu à Yeumbeul-Afia, à côté du grand marché de la localité où des pro-Amadou Hott et pro-Oumar Sow, tous deux responsables du parti présidentiel, se sont donné en spectacle devant les journalistes venus s’enquérir de la situation des sinistrés des inondations. Et selon notre source, le ministre Amadou Hott, en complicité avec le délégué de quartier mais aussi le chargé des inondations de la mairie, a convié la “presse, afin de se mettre au-devant de la scène, en politisant l’affaire. Ce, au moment où les deux camps étaient sur le terrain pour venir en aide aux sinistrés. Ainsi, lorsque les médias sont venus, on s’est dit qu’il ne fallait mettre en avant aucun des deux leaders. Et si tel est le cas, ne pas faire dans l’ostracisme. Parce que tous deux ont participé à l’effort de guerre et, au même titre“. Par la suite, on s’est entendu sur le fait qu’aucun leader n’allait parler et qu’il fallait mettre en avant les populations et leurs doléances.

Meurtre

Un individu a été interpellé pour meurtre au quartier Golf de Mbour dans la nuit du 20 au 21 août vers 01 h du matin. Tout est parti d’une bagarre entrés M. F. le tueur et B. F. la victime. Le mis en cause a été interpellé par les éléments de la Brigade de Recherches en patrouille dans le cadre d’une opération combinée de sécurisation de grande envergure. Il ressort des faits que le mis en cause s’est battu avec la victime et lui a asséné un coup de couteau. Ce dernier a perdu beaucoup de sang avant d’être acheminé à l’hôpital de Grand Mbour par des jeunes du quartier où il a succombé à ses blessures.