Top Infos Rewmi du 27 07 2023: Du nouveau sur l’affaire du meurtre de Mlomp…Le procureur maintient Cheikh Bara Ndiaye en prison…Le F24 annonce une campagne internationale pour la préservation de la paix civile…Khaby Lam crée la polémique sur Twitter…Un détenu pique une crise et est dans le coma…

Le F24 annonce une campagne internationale pour la préservation de la paix civile

La plateforme des forces vives de la nation (F24) a annoncé, mercredi, à Dakar, l’organisation d’une campagne internationale d’information pour la préservation de la paix civile au Sénégal. « Après l’opération menée contre la troisième candidature, le F 24 va entamer une campagne internationale d’information et de dénonciation sur l‘état fortement dégradé de la démocratie et des libertés dans notre pays’’, a déclaré le coordonnateur du F24, Mamadou Mbodj, lors d’une conférence de presse. Selon lui, il s’agira d’alerter sur les risques de déstabilisation du Sénégal consécutivement aux manœuvres du régime en place pour se maintenir par tous les moyens notamment par une sélection arbitraire des candidats à la prochaine élection présidentielle.

Pour Mamadou Mbodj, le renoncement au troisième mandat est un acte salutaire qui doit être suivi par d’autres actes en privilégiant la désescalade et l’apaisement’. ‘’Le F24 va continuer son combat par une démarche intelligente, résiliente et stratégique, pour entre autres, l’organisation d’une élection inclusive, sincère, transparente et apaisée en 2024’’, a-t-il-ajouté.

Du nouveau sur l’affaire du meurtre de Mlomp

L’identité du présumé meurtrier de Mlomp, dans le département de Bignona, est révélée. Lamine Sambou il se nomme. L’homme a abattu à bout portant son frère aîné Souleymane Mandjiky Sambou, lundi dernier. Il a été conduit à la gendarmerie de Thionk-Essyl pour les besoins de l’enquête. Lamine Sambou, ancien combattant du MFDC, aurait servi dans l’aile Nord de Salif Sadio. Selon nos sources, tout est parti d’une discussion sur l’indépendance que réclame le mouvement irrédentiste casamançais.

La victime aurait apostrophé son cadet par un : « Vous n’aurez jamais l’indépendance ! » Ce qui a révolté Lamine Sambou qui a abattu son frère Souleymane Mandjiky Sambou à bout portant. Une affaire qui ouvre un autre débat sur la crise en Casamance : celle de la prise en charge psychologique, économique et sociale des anciens combattants du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance.



Khaby Lam crée la polémique sur Twitter

En Arabie saoudite, une publicité de la compagnie aérienne nationale Saudia a créé la polémique sur Twitter il y a quelques jours. Plusieurs utilisateurs du réseau social ont trouvé qu’elle était offensante. La publicité en question montre le célèbre Tiktokeur italien Khaby Lame en train d’indiquer à un passager saoudien comment commander de la nourriture à l’aide de l’écran tactile qui se trouve devant lui, une tâche très simple. En effet, le but de la compagnie aérienne était de vanter les mérites de son système électronique de divertissement en vol. Les internautes n’ont pas vraiment aimé la publicité. Selon Arabnews, un journaliste basé à Riyad a accusé la société de dépeindre les Saoudiens comme des « incompétents ».

Khaby Lam crée la polémique sur Twitter (Bis)

« Saudia a eu tort de dépeindre un Saoudien comme « incompétent » et un étranger comme « compétent ». Allons-nous un jour nous défaire de cette mauvaise image irréaliste de nous-mêmes », a-t-il écrit sur Twitter. Un autre utilisateur du réseau social a clairement indiqué que la publicité n’avait aucun intérêt puisqu’elle est « ratée ». L’abonné connu sous le nom de « Rakan » s’est quant à lui étonné de voir une compagnie aérienne saoudienne , montrer un étranger en train d’apprendre à un Saoudien comment utiliser la technologie sur un vol de Saudia. Pour lui, les rôles auraient dû être inversés. Tarek al-Ahmari, un professeur d’université saoudien spécialisé dans la communication, a expliqué que la comédie est un type de contenu médiatique très délicat, en particulier lorsqu’elle est utilisée par des agences gouvernementales ou le secteur privé. En effet, elle est « très proche de la satire et les destinataires peuvent l’interpréter de diverses manières ». La compagnie saoudienne a déjà retiré la publicité controversée.



Le procureur maintient Cheikh Bara Ndiaye en prison

Annoncé libre, le chroniqueur de Walf Tv, Cheikh Bara Ndiaye va devoir prendre son mal en patience avant de recouvrer la liberté. Après que le juge d’instruction du 2e cabinet a rendu, mardi, une ordonnance de mise en liberté provisoire en sa faveur, le parquet s’est opposé à la décision. D’après son conseil, Me Moussa Sarr, le Parquet a interjeté appel de la décision de mise en liberté provisoire assortie du contrôle judiciaire. L’avocat a renseigné que cet appel a un effet suspensif sur la mise en liberté provisoire de Cheikh Bara Ndiaye ce qui explique le refus du maître des poursuites de le voir humer l’air de la liberté. La décision prise par le magistrat instructeur Mamadou Seck était assortie d’un contrôle judiciaire avec obligation d’émarger le premier vendredi de chaque mois, interdiction de sortie du territoire national sans autorisation et interdiction de parler du dossier. Cheikh Bara Ndiaye a été inculpé début juin suite aux événements ayant suivi le verdict sur le dossier pour viol opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr. Le chroniqueur est poursuivi pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et actions directes.

Le soutien de Mimi Touré à Aliou Sané

L’ancienne collaboratrice du Président Macky Sall et candidate déclarée à la présidentielle de février 2024 a réagi suite à l’annulation de la liberté provisoire accordée par le juge d’instruction du deuxième cabinet au vice-coordonnateur du F24, Aliou Sané. Aminata Touré dite Mimi parle d’ « harcèlement judiciaire ».« Le harcèlement judiciaire contre Aliou Sané, Vice Président de F24 doit cesser immédiatement. Nous étions avec Aliou Sané dans la même délégation du F24 le jour où il a été arrêté et nous témoignons sur l’honneur que Aliou Sané n’a posé aucun acte contraire à la loi et par conséquent il n’y a aucune raison de le poursuivre devant les tribunaux », a-t-elle écrit via ses plateformes digitales.

Un détenu pique une crise et est dans le coma

Le jeune Babacar Baldé, natif de Vélingara a été arrêté lors des manifestations du 16 mars 2023 à Dakar. S’en est suivi un mandat de dépôt qui l’a envoyé à la chambre 30 de la Maison d’arrêt de Rebeuss. Asthmatique, le jeune homme pique régulièrement des crises. Toutes les tentatives de le faire libérer pour raison de santé fragile sont restées vaines, renseigne sa famille. Qui informe que ce mardi encore, il a piqué une nouvelle crise. Ses proches craignent que celle-ci soit la dernière, tellement son état est critique. « Sa vie ne tient qu’à un fil », déplorent ses proches. Les raisons de son arrestation restent sa participation à une marche interdite.