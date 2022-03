Top Infos Rewmi du 28 03 2022: Un grave accident s’est produit ce samedi aux environs de 20 heures, entre Marsassoum commune et le village de Djibabouya…Grosse frayeur à bord du ferry Aline Sitoé Diatta qui assure la liaison Dakar-Ziguinchor…

Échange de civilités entre Barth et Diouf Sarr

Prenant part à la cérémonie de la 22e édition de la descente Spirituelle de Mouhamed Seyni Guèye Khalifatou Lahi Fil Ardi célébrée à la Mosquée de la Divinité, Abdoulaye Diouf Sarr, candidat malheureux de Bby à la Ville de Dakar et Barthélémy Dias, maire de ville, se sont rencontré. En gentlemen, ils se sont échangé les civilités avec une poignée de main pleine de sens. Ce qui montre qu’après la politique, la classe politique, dans son ensemble, entretient d’excellents rapports. Dans la foulée, un de son entourage annonce que la défaite concédée aux locales n’entache en rien sa détermination et son engagement à servir le président Macky Sall. Malgré cette défaite, il est toujours présent sur le terrain, pour preuve, Diouf Sarr participe aux événements religieux et activités de communion dans les traditionnels villages Lébous de Dakar. Selon toujours la même source, Diouf Sarr est plus que déterminé à aller à la conquête des suffrages des Sénégalais pour les élections législatives du 31 juillet 2022 prochain. Un membre de son proche entourage signale qu’il ne regarde pas le rétroviseur des élections municipales et départementales mais vise essentiellement les élections législatives pour donner au président Macky Sall et à la coalition Benno Bokk Yakaar une large majorité.

Désencombrement

Le nouveau maire de Thiès a annoncé le lancement d’une opération de désencombrement et de nettoiement des artères principales de la Cité du rail. Ce, à partir de mardi. Cette opération de nettoiement et de désengorgement se poursuivra jusqu’au 14 avril, a précisé Babacar Diop, lors d’un point de presse qu’il tenait à l’hôtel de ville de Thiès, en compagnie des maires de Thiès Est, Ousmane Diagne et de Thiès Nord, Birame Soulèye Diop. Selon lui, il s’agit là de « l’acte inaugural d’un projet ambitieux engagé par la ville de Thiès et les autres communes’’, pour faire de Thiès « la ville la plus propre du Sénégal’’. « Ce n’est pas une opération de déguerpissement’’, a précisé Babacar Diop, ajoutant qu’il en sera question à l’avenir, puisque des sommations ont été données aux personnes qui occupent illégalement l’espace public. Après discussion, elles seront accompagnées pour s’installer ailleurs, a-t-il rassuré. « L’opération n’est dirigée contre personne, mais c’est pour nettoyer la ville de Thiès’’, a-t-il ajouté, faisant constater l’occupation anarchique de l’espace public impactant négativement sur la mobilité urbaine. Ousmane Diagne, maire de Thiès Est, a aussi noté que les maires de la ville de Thiès et des trois communes ont placé leur mandat sous le signe de l’intercommunalité qui rend leurs actions plus efficaces.

Frayeur à «Aline Sitoe Diatta »

Grosse frayeur à bord du ferry Aline Sitoé Diatta qui assure la liaison Dakar-Ziguinchor. Les passagers du bateau ont débarqué, ce samedi 26 mars 2022 à Ziguinchor dans la psychose. En effet, le bateau a connu quelques défaillances mécaniques en haute mer suscitant la panique chez les passagers. Entre angoisse et stress, les passagers sonnent l’alerte et interpellent l’Etat sur le bateau Aline Sitoé Diatta qui, selon eux, présente des signes inquiétants.

And Gueusseum

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) et SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL And Gueusseum lancent leur troisième plan d’actions, lequel couvre la période allant du 26 mars au 16 avril 2022. Dans ledit plan d’action, il prévoit soixante-douze (72) heures de grève les mercredi 30, jeudi 31 et vendredi 1er Avril 2022 précédées par une rétention des informations sanitaires et sociales concomitamment. Cette grève sera suivie d’un boycott des activités de supervision et formation de même que le boycott des réunions de coordination du 26 mars au 16 avril 2022. Les syndicalistes exigent la reprise des négociations sur le système de rémunération amarrées à l’agenda du Ministre des Finances.

Poursuites contre Zemmour

La sortie d’Eric Zemmour contre les Sénégalais, ne passe pas. L’ambassadeur du Sénégal en France a annoncé des poursuites contre le Français candidat à la Présidentielle. «Ces propos, d’un racisme primaire incontestable, relèvent d’une stigmatisation injurieuse, portant gravement atteinte à l’honorabilité de toute une communauté », a pesté l’ambassadeur El hadj Magatte Seye. Le diplomate sénégalais déclare que ceci n’est qu’un acharnement obsessionnel de Zemmour contre le Sénégal et sa communauté établie en France, comme en atteste son affirmation sans fondement, du 13 mai dernier, dans l’émission «Face à l’info » de la chaîne Cnews, que « tous les trafiquants de crack sont sénégalais». «Le Sénégal condamne avec la plus grande fermeté ces attaques irresponsables contre une communauté exemplaire pour son intégration et son respect des lois de la République française », déclare l’ambassadeur. Il annonce que la République du Sénégal engagera les actions idoines pour que « Monsieur Zemmour, récidiviste en la matière, réponde des propos dégradants tenus dans un contexte de campagne électorale leur conférant un plus large écho. »

Accident

Un grave accident s’est produit ce samedi aux environs de 20 heures, entre Marsassoum commune et le village de Djibabouya. Deux jeunes à bord d’une moto Jakarta sont entrés en collision avec un minicar. La violence du choc a entraîné la mort des deux. Les deux victimes étaient célibataires sans enfants.

Pénurie d’eau

Les populations de la capitale sénégalaise et de certaines régions du pays vont encore revivre le calvaire de la pénurie de l’eau. La conduite d’eau qui amène l’eau du Lac de Guiers jusque chez les consommateurs a été endommagée. En conséquence, la production et la distribution de l’eau potable vont connaître des perturbations. Le retour à la normale est prévu aujourd’hui lundi. Toutefois, un dispositif de camions citernes est mis en place pour soulager les zones critiques et sensibles.

Serigne Assane Mbacké rejoint Sonko

Serigne Assane Mbacké qui a démissionné du Pds a rejoint le parti Pastef de Ousmane Sonko. Le leader du mouvement Appel 221 a fait face à la presse ce dimanche à Touba pour annoncer son adhésion au Pastef. Il justifie son choix. « Conscients que cette fin poursuivie par la majeure partie des Sénégalais ne peut se réaliser qu’avec des femmes et des hommes déterminés à mener un combat désintéressé pour le meilleur devenir de tous, nous avons finalement décidé d’accepter de répondre à l’appel du président Ousmane Sonko ».

« Ce temps de l’action, nous comptons désormais le mettre à profit aux côtés du président Ousmane Sonko dont l’engagement et la détermination à œuvrer pour le développement du pays ne souffrent d’aucune ambiguïté », a-t-il conclu.