Top Infos Rewmi du 28 07 2021: Le chef de l’Etat nomme enfin les nouveaux membres du Conseil constitutionnel qui ne comptait que quatre membres au lieu de sept. Macky Sall, était en tournée dans les Centres de traitement épidémiologique (Cte) de Dakar pour s’enquérir de la situation des patients atteints de Covid-19

50 jeunes obtiennent un contrat «XEYU NDAW NI» A LOUGA

Le Ministre de l’Environnement et du Développement durable a co-présidé, hier, avec son collègue de l’Emploi, le lancement du programme “Xeyu Ndaw ni” dans la capitale du Ndiambour. Près de 681 jeunes seront recrutés dans le département de Louga.

Le Ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall a réaffirmé, hier, dans la capitale du Ndiambour, l’engagement des autorités étatiques de recruter 10.000 jeunes dans différents services dans le cadre de la mise en œuvre de la reforestation durable du territoire national (PSE VERT).»Il me plaît particulièrement d’annoncer ici, que pour la déclinaison des orientations du Programme d’urgence pour l’insertion et l’Emploi des jeunes “Xeyu Ndaw Ni”, le chef de l’Etat a attribué au secteur de l’Environnement et du développement durable, un quota de dix mille jeunes “.,a-t-il dit .M .Sall s’exprimait lors de la cérémonie de lancement du Programme “Xeyu Ndawni «dans le secteur de l’Environnement et du Développement durable, en présence de son homologue chargé de l’Emploi de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop et du gouverneur de la région de Louga, El hadji Bouya Amar. Le Ministre de l’Environnement a expliqué que parmi ces 10.000 jeunes, 7 000 seront affectés au niveau de l’Agence Sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASRGMV), 2000 à la Direction des Eaux, Forêts chasse et de la conservation des sols (DEFCCS) et 1000 au niveau de la Direction de l’Environnement et des Etablissements classés (DEEC). Prés 681 jeunes seront recrutés dans le département de Louga, a-t-il fait savoir. En plus de ce programme, le Ministre de l’Environnement a rappelé “le recrutement massif de 413 agents entre 2020 et 2021″au niveau de son Ministère. “Au total 600 agents des Eaux et Forêts et des Parcs seront recrutés d’ici fin 2022”, a-t-il réaffirmé. Le chef de l’Etat a validé, le 22 avril dernier lors du Conseil du Présidentiel sur l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes d’un programme d’urgence pour l’Emploi et l’insertion socio-économique des jeunes doté d’une enveloppe de 450 milliards de Francs Cfa pour les années 2021, 2022 et 2023.

Conseil constitutionnel

Le chef de l’Etat nomme enfin les nouveaux membres du Conseil constitutionnel qui ne comptait que quatre membres au lieu de sept. Une juge est décédée en janvier dernier, deux autres ont achevé leur mandat de six ans non renouvelables fin juin. Suivant le décret n° 2021-980 du 26 juillet 2021, le Président de la République a nommé Seydou Nourou Tall, Professeur titulaire des Universités, actuellement membre du Conseil constitutionnel, en qualité de Vice-président dudit Conseil. Par décret n° 2021- 981 du 26 juillet 2021, le Président Sall a également procédé à la nomination de Madame Aminata Ly Ndiaye, Magistrat, précédemment Premier Président de la Cour d’Appel de Thiès, en qualité de membre du Conseil constitutionnel, pour terminer le mandat de Feue Madame Bousso Diao Fall. Enfin par décret présidentiel n°2021-982 du 26 juillet 2021, Mamadou Badio Camara, ancien Premier Président de la Cour suprême et Youssoupha Diaw Mbodj, ancien Premier Avocat général près la Cour suprême ont été nommés membres du Conseil constitutionnel.

Macky

Le chef de l’Etat s’est rendu, hier mardi, dans les Centres de traitement des épidémies (CTE) au moment où la virulence de la troisième vague de Covid-19 s’accentue de jour en jour avec des cas de contaminations et de décès en hausse. Macky Sall s’est rendu à l’hôpital Dalal Jaam de Guédiawaye, à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, à l’hôpital de Fann et à l’hôpital Principal. Il a annoncé une extension de 200 lits. Aussi a-t-il recommandé de réduire les rassemblements, de se masquer, se laver les mains et surtout de se faire vacciner. « Il a été constaté que ceux qui se vaccinent, même si la maladie les touche, ils ne développent pas la forme grave », a-t-il souligné.

Fake news

Macky Sall, était en tournée dans les Centres de traitement épidémiologique (Cte) de Dakar pour s’enquérir de la situation des patients atteints de Covid-19, une photo le montrant au chevet d’un malade affole la toile. Sur l’image l’on voit le chef de l’Etat serré à main nue une malade branchée à un pareille de dialyse, le masque sous son menton. Beaucoup pensent que c’est une photo prise ce mardi au moment de la tournée. Faux! Cette image date de février 2015. Elle a été prise à l’hôpital régional de Ziguinchor (sud du pays) lors de l’inauguration de deux scanners et d’un nouveau centre de dialyse.

Gueum Sa Bopp

Décidément les tournées du leader du Mouvement Gueum Sa Bopp, Bougane Gueye DANI commence à porter ses fruits. L’ancien Maire de la ville Pikine a rejoint Bougane Guèye Dany. Il s’agit de l’ancien Maire de la ville de Pikine, Daour Niang Ndiaye, ancien membre du bureau de l’Assemblée nationale et membre du comité directeur du PDS. Une décision qui ne paraît surprenant d’autant plus que Daour Niang Ndiaye a toujours prôné pour que le pouvoir gouverne et que l’opposition s’oppose. A Rappeler qu’il y a quelques jours l’ancien Maire de Guediawaye, l’honorable député Kalidou Niasse avait rejoint les rangs de Gueum Sa Bopp..