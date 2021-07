Top Infos Rewmi du 30 07 2021: Des Agents de Sécurité de Proximité (ASP) de Diourbel ont entamé un mouvement de protestation, ce jeudi 29 juillet 2021. Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a pris la décision d’interdire aux télévisions de diffuser la bande annonce de la saison 3

Me Malick Sall

Même vacciné, on n’échappe au redoutable variant Delta. Le ministre de la Justice Me Malick Sall informe que malgré sa vaccination, il a été testé positif au covid-19 le mercredi 28 juillet 2021. Par conséquent, «conformément au protocole il s’est mis en quarantaine et les audiences fixées sont suspendues », indique le communiqué du ministère. Le Garde des Sceaux qui rassure de son état de santé stable invite « tous les citoyens au respect strict des mesures barrières et une vaccination massive. »

Pape Samba Mboup

Idem pour Pape Samba Mboup qui a été testé positif à la Covid-19 en France après avoir pris deux doses de vaccin au Sénégal. Selon son camarade de parti Farba Senghor qui a donné l’info, l’ex ministre et chef de Cabinet du Président Abdoulaye Wade, “a été aussitôt admis sous traitement à l’Hôpital Cochin au 4e arrondissement de Paris”. Toutefois, “il convient de noter qu’il avait déjà pris les deux doses de vaccin au Sénégal au cours du lancement de la campagne de vaccination contre la pandémie”, souligne la note de Farba Senghor, Président Mbollo Askanwi.

«Infidèles» censuré

Après en avoir délibéré, en sa séance du 29 juillet 2021, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a pris la décision d’interdire aux télévisions de diffuser la bande annonce de la saison 3 telle qu’elle est proposée sur Internet et tout contenu de la série « Infidèles ». Selon les constatations du CNRA, cette saison 3 de ladite série incite « à des pratiques sexuelles jugées déviantes ou contraires à la morale et aux bonnes mœurs, constitue une incitation à la débauche ou un encouragement à s’adonner à une activité sexuelle, à la pornographie et à la prostitution ;

portant atteinte à la préservation des valeurs, sensibilités et identités culturelles et religieuses ». Le régulateur met en garde contre Le non-respect de la présente décision. Outre l’interdiction définitive de diffusion de la série « Infidèles » sur toutes les télévisions de droit sénégalais, expose la ou les télévisions responsable (s) aux sanctions prévues par la loi n° 2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du CNRA et par la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse. La présente décision prend effet à compter de sa publication.

Découverte macabre

Le corps sans vie d’une dame a été retrouvé, à la sortie de Diamniadio, vers l’autoroute à péage, ce jeudi. La victime se nomme Lobé Ndiaye. Âgée d’une trentaine d’années, elle était vendeuse de pièces détachées. Portée disparue depuis hier mercredi, elle a finalement été retrouvée morte hier. Elle serait victime d’une agression. Le corps a été transporté à la morgue l’hôpital Aristide Le Dantec pour autopsie. Une enquête est ouverte.

Les épreuves du Bac général ont démarré ce jeudi, 29 juillet, par l’épreuve de la Philosophie, sur l’étendue du territoire national. A Thiès, des absences sont signalées du côté des surveillants, au Lycée Malick SY. Atteints de Covid-19, ils ont dû désister, renseigne le Proviseur du Lycée, Ahmadou Lamine Badji.

ASP

Des Agents de Sécurité de Proximité (ASP) de Diourbel ont entamé un mouvement de protestation, ce jeudi 29 juillet 2021. Ils dénoncent le placement sous mandat de dépôt d’un des leurs suite au cambriolage du Tribunal de Grande Instance de Diourbel. Devant la préfecture de Diourbel, plus de 50 ASP se sont donnés rendez-vous pour manifester, renseigne le correspondant de la Rfm. Ils fustigent la décision du Procureur qui vient de placer un des leurs sous mandat de dépôt. L’agent a été interpellé pour un cambriolage au tribunal de Grande Instance de Diourbel où il a travaillé pendant près de 5 ans. Les Asp sont outrés et dénoncent un manque de respect des autorités judiciaires.

Idy en deuil

Le Président du CESE est endeuillé. Idrissa Seck a perdu sa sœur cadette nommée Mame Fama Seck. Elle a été rappelée à Dieu dans la nuit du mercredi 28 juillet à Thiès. La défunte homonyme de Sokhna Mame Fama Sy, fille de Sidy Ahmed Sy était l’épouse de Khalifa Ababacar Mbaye. Connue pour sa maîtrise du Saint Coran qu’elle aimait réciter chaque matin de sa belle voix avec les khassidas de Mame El Hadji Malick Sy. Rewmi Network présente ses condoléances à Idrissa Seck et au parti Rewmi.