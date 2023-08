Top Infos Rewmi du 30 08 2023: Le corps sans vie d’un jeune homme repêché d’une mare à Kaolack…Le F24 a remis un Mémorandum au Haut Commissariat des Nations Unies…Noyade à Saint Louis…3e Forum Sino-africain pour la paix et la sécurité…

Accident mortel à Touba



Le drame est d’une rare violence . Un véhicule de transport en commun a frontalement heurté un mototaxi Jakarta tôt le matin aux environs de 06 heures du matin avant de le traîner sur plusieurs mètres . À bord, il y avait deux jeunes. Aucun des deux n’en sortira indemne. Ils mourront sur le coup. L’accident a eu lieu en face du Complexe Université Cheikh Ahmadoul Khadim. Les corps sans vie ont été récupérés par les sapeurs pompiers et déposés à la morgue de l’hôpital.



Noyade à Saint Louis



Tristesse et consternation à Saint Louis. Deux corps sans vie ont été repêchés hier à la plage de Hydrobase. Après identification, les victimes sont une jeune fille de 18 ans et un garçon de 14 ans. D’après des témoignages recueillis, ces deux victimes seraient apparentées. Le cousin voulait sauver sa cousine qui a demandé un secours au moment de la baignade. Voulant sauver cette dernière, le jeune garçon s’est jeté dans l’eau. Tous deux sont malheureusement morts noyés, rapporte notre source.



Popenguine: 50 candidats à l’émigration clandestine interpellés



Cinquante candidats à l’émigration irrégulière ont été arrêtés par la gendarmerie de Popenguine, ce mardi. Le Sénégal connaît une recrudescence de l’émigration irrégulière, depuis maintenant deux mois. Un regain aux conséquences dramatiques puisque plusieurs morts ont été enregistrées.



Le F24 a remis un Mémorandum au Haut Commissariat des Nations Unies



Une délégation du F24 conduite a rencontré ce mardi 29 Août 2023, le bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH). La délégation conduite par le Coordonnateur Mouhamadou MBODJ était également composée du vice-coordonnateur Aliou SANE, de Yolande Camara, de Me Abdoulaye TINE, de Mme Aminata TOURÉ et Mme Fatou Blondin DIOP, a été reçue par le représentant régional du HCDH monsieur Ayéda Robert Kotchani, accompagné de plusieurs membres de l’institution. Au terme d’échanges, le F24 a remis à l’institution onusienne un mémorandum sur l’état de la démocratie et des Droits de l’Homme au Sénégal (Restriction de libertés, emprisonnements, tortures, etc), ainsi qu’une lettre qui attire l’attention du Secrétaire Général des Nations Unies sur le cas du Sénégal où l’opposant Ousmane SONKO est emprisonné, ainsi que 1062 (mille soixante deux) autres citoyens, pour la plupart des détenus politiques et des détenus d’opinion. « Cette rencontre marque le démarrage d’une série d’autres que le F24 fera avec des institutions internationales et représentations diplomatiques, mais aussi des guides religieux », indique le F24 qui réunit plusieurs organisations de la société civile, des partis politiques et des personnalités indépendantes.



Le corps sans vie d’un jeune homme repêché d’une mare à Kaolack



Des agents de la compagnie d’incendie et de secours de Kaolack (centre) ont repêché dimanche le corps sans vie d’un garçon de 17 ans dans une mare du quartier Cité Senghor, a appris l’APS de source sécuritaire. La victime tentait de traverser cette mare remplie à ras bord et sise à l’entrée de la capitale du Saloum, lorsqu’elle a disparu dans l’eau. Elle est décédée avant même l’arrivée des secours. Après les constats d’usage effectués par la police, la dépouille mortelle a été déposée à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass (CHREIN) de Kaolack. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les causes de cette noyade qui vient s’ajouter à d’autres drames enregistrés depuis le début de l’année dans la région de Kaolack.



Un camion déverse accidentellement du soufre jaune sur la route à Mboro



Une source a publié ce jour un reportage alertant sur le déversement de souffre sur la voie de Mboro en mettant l’accent sur les conséquences que ce produit toxique a sur la santé de la population et de l’environnement. Comme pour confirmer nos propos, un déversement a été noté ce jour. Cette fois, c’est une grande quantité (Voir image) à l’entrée de Mboro au niveau du croisement de Diogo plus précisément au quartier Mérina Gueye. « Les camions ont des problèmes d’étanchéité. Souvent il suffit juste d’une secousse au niveau des dos-d’âne pour que le produit se déverse », a précisé Ndiaga Ndiaye membre du comité de réflexions de la plateforme Mboro SOS, joint par notre source. Il précise que depuis que des organisations de la société civile portent le combat et dénoncent ce mauvais comportement de l’industrie, les industries chimiques essaient de réparer à chaque fois qu’un incident se produit. Sauf que, se désole Ndiaga Ndiaye, ‘’ce n’est jamais suffisant’’. « Même s’ils nettoient, les résidus restent toujours et ont des conséquences sur la santé des populations. S’y ajoute qu’ils peuvent rester plusieurs heures avant de déplacer une équipe », ajoute le membre de la plateforme de réflexions Mboro SOS. « Normalement, trente minutes après, surtout que ce n’est pas loin et que la quantité était importante, ils devaient être là, à temps mais, ils ont attendu plus d’une heure et les résidus sont arrivés sur place », conclut-il.



3e Forum Sino-africain pour la paix et la sécurité



Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a pris part aux activités du troisième Forum Sino-africain pour la paix et la sécurité qui s’est déroulé mardi à Beijing, en présence de représentants venus de trente pays africains, annonce un communiqué. Le Forum Sino-africain est co-présidé par le Président Macky Sall et son homologue chinois Xi Jinping, indique la même source, notant que le thème de cette année a notamment porté sur « Paix et sécurité en Afrique ».

« Ce thème est d’une actualité récurrente car la stabilité sécuritaire un enjeu majeur pour les pays africains qui demeurent très vulnérables, car exposés à des menaces protéiformes qui mettent en péril la paix et la sécurité du continent », souligne le texte.



