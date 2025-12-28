Touba : Cheikh Tidiane Dièye lance un projet de 15 milliards FCFA pour le drainage des eaux pluviales

Partager Facebook

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a procédé, ce samedi 27 décembre 2025, au lancement officiel d’un projet structurant de drainage des eaux pluviales à Touba, d’un montant global de 15 milliards de FCFA, entièrement financé par l’État du Sénégal. Ce projet multi-phases vise à apporter des solutions durables et adaptées aux problématiques récurrentes d’inondations dans la cité religieuse de Touba.

Les travaux consistent en la réalisation d’un canal central de section 2,5 x 2 m, qui va drainer les zones de Guédé, Darou Khoudoss et Darou Minane vers la corniche de Nguiranène, en passant par le quartier Keur Niang, sur 8,694 km. Le projet repose sur une approche innovante et durable, fondée sur les solutions basées sur la nature, et privilégie un écoulement gravitaire des eaux pluviales, respectueux des dynamiques naturelles, tout en réduisant significativement les risques d’inondation.

Le dispositif permettra l’acheminement des eaux vers la vallée du Sine, appelée à être revitalisée dans le cadre d’une stratégie intégrée de mobilisation, de gestion et de valorisation des ressources en eau. Cette option structurante renforcera la résilience du territoire, préservera les écosystèmes et améliorera durablement le cadre de vie des populations.

Outre le lancement du projet, Cheikh Tidiane Dièye a effectué plusieurs visites ciblées sur des ouvrages stratégiques, notamment aux abords de la maison de Serigne Abdou Lakhad, où des infrastructures de drainage et de pompage déjà avancées produisent des effets visibles, à Darou Rahmane, maillon essentiel du système gravitaire, avec des emprises mises à disposition pour les futurs ouvrages, ainsi qu’une visite de courtoisie au porte-parole du Khalife général des Mourides, au cours de laquelle la consistance du projet a été présentée.

Ces échanges ont permis de renforcer la concertation avec les autorités religieuses, locales, administratives et les populations, dont l’accompagnement et les prières constituent un appui déterminant pour la réussite du projet. Le ministre a souligné l’importance de ce projet pour la cité religieuse de Touba et a réaffirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre les efforts pour améliorer le cadre de vie des populations et renforcer la résilience du territoire.

Publié par EL HADJI MODY DIOP