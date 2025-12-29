Touba : Moussa Bala Fofana présente un argumentaire religieux sur l’état civil au porte-parole du Khalife général

Partager Facebook

Le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Balla Fofana, a effectué une visite à Touba, ce lundi 29 décembre 2025, pour présenter un argumentaire religieux sur l’état civil au porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Agence nationale de l’État civil (ANEC) pour sensibiliser la population sur l’importance de l’enregistrement des faits d’état civil, tels que les naissances, mariages et décès. L’argumentaire présenté par le ministre s’appuie sur les principes de l’Islam pour démontrer que l’enregistrement de ces événements est un acte de foi et de responsabilité.

Le document a été élaboré en collaboration avec les principales familles religieuses et organisations islamiques du pays. Le Ministre Moussa Bala Fofana a souligné l’importance de cette initiative pour renforcer l’inclusion, la transparence et l’efficacité du système d’état civil au Sénégal.

Le porte-parole du Khalife général des Mourides a accueilli favorablement cette initiative, soulignant la compatibilité entre les exigences de l’état civil moderne et les valeurs islamiques. Cette visite marque un pas en avant vers une société plus inclusive et plus transparente.