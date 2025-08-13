Tournée dans le Sud du DG de la SONACOS, El Hadji Ndane Diagne

Après sa visite à l’usine de Ziguinchor, le directeur général de la SONACOS, M. Elhadji Ndane Diagne, a poursuivi sa mission de terrain par une série de visites dans les localités de Tankanto Escale, Médina Yoro Foulah et Dioulacolon, dans la région de Kolda.

À Tankanto Escale, il a été accueilli par le Maire pour une présentation du nouveau site communal de réception et de stockage de graines d’arachide.

La délégation s’est ensuite rendue à Médina Yoro Foulah pour évaluer l’état d’avancement du futur site de réception de graines d’arachide de la zone, un projet mené en partenariat avec l’APIX dans le cadre de sa Zone d’Aménagement Intégrée.

Le Directeur Général a également rendu des visites de courtoisie au Préfet et au Maire de Médina Yoro Foulah, afin de consolider les liens de collaboration avec les autorités locales.

La tournée s’est poursuivie au Centre de Réception Intermédiaire (CRI) de Kolda, où M. Diagne a constaté l’état d’avancement des opérations de décorticage, a pris connaissance de l’état des installations, de l’environnement de travail, et a échangé directement avec les équipes sur les défis et les perspectives.

À travers ces déplacements, la SONACOS réaffirme son engagement de proximité et son rôle au service des producteurs, des travailleurs et des communautés locales.