Tournée dans le sud : Le Président Diomaye visite le chantier de l’aéroport de Ziguinchor

20 décembre 2025 Actualité

Le Président de la République a effectué une visite de chantier à l’aéroport de Ziguinchor, dans le quartier NEMA, cet après-midi.

Cette infrastructure stratégique, dont les travaux avaient été relancés grâce à un financement de 7 milliards de francs CFA de l’État, devrait être livrée en avril 2026. Un budget complémentaire de 6 milliards de francs CFA est prévu dans la loi de finances rectificative de 2026.

Le Chef de l’État a mis en avant le potentiel considérable de la Casamance, notamment dans les secteurs agricole, touristique et culturel, et a affirmé que l’aéroport contribuera à désenclaver la région et à stimuler son économie.

Cette visite illustre la détermination du gouvernement à réaliser les projets structurants dans les délais impartis, pour un développement harmonieux du territoire et une meilleure mobilité des populations.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

