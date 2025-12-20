Uploader By Gse7en
Tournée économique dans le sud : Bassirou Diomaye Faye est arrivé à l’aéroport de Cap Skirring

20 décembre 2025 Actualité

Le Président de la République est arrivé ce jour à l’aéroport de Cap Skirring, point de départ d’une tournée économique dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou, prévue du 20 au 25 décembre.

Cette tournée permettra au Chef de l’État de rencontrer les acteurs économiques, les autorités administratives et territoriales, ainsi que les populations locales, afin d’évaluer les potentialités des territoires, d’identifier les contraintes et d’engager des réponses concrètes aux attentes exprimées.


À travers cette immersion de terrain, le Président de la République réaffirme sa volonté de promouvoir un développement territorial équilibré, fondé sur la valorisation des ressources locales, la création d’emplois et le renforcement de l’économie régionale, conformément aux orientations de la Vision Sénégal 2050.

