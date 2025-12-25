Fin de la tournée économique en Casamance : Bassirou Diomaye Faye livre ses impressions

Partager Facebook

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a achevé sa tournée dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou en Casamance, où il a rencontré les populations et les autorités locales. À l’issue de cette visite, il a exprimé sa conviction que la paix, le développement et la dignité doivent avancer ensemble pour assurer un avenir meilleur à la région.

Lors de sa tournée, le Chef de l’État a constaté des réalisations déjà en place, des chantiers relancés et d’autres en cours, ainsi que des projets prêts à être déployés dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance. Il a souligné que cette dynamique va se poursuivre et s’amplifier pour inscrire durablement la région sur une trajectoire de paix consolidée et de développement visible.

Le Président de la République a exprimé sa gratitude envers les populations de Casamance pour leur accueil, leur confiance et leur fraternité. Il a également remercié les Forces armées pour leur engagement constant au service de la paix et de la sécurité dans la région.

« Je repars de la Casamance avec une conviction claire : la paix, le développement et la dignité doivent avancer ensemble », a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye. « Cette tournée m’a permis de constater des réalisations déjà en place, des chantiers relancés et d’autres en cours, ainsi que des projets prêts à être déployés dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance », a-t-il ajouté.

Le Plan Diomaye pour la Casamance vise à promouvoir le développement économique et social de la région, à renforcer la paix et la sécurité, et à améliorer les conditions de vie des populations. Le Président de la République a assuré que les efforts vont se poursuivre pour atteindre ces objectifs et faire de la Casamance une région prospère et stable.

