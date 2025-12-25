Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1766670578068

Fin de la tournée économique en Casamance : Bassirou Diomaye Faye livre ses impressions

25 décembre 2025 Actualité

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a achevé sa tournée dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou en Casamance, où il a rencontré les populations et les autorités locales. À l’issue de cette visite, il a exprimé sa conviction que la paix, le développement et la dignité doivent avancer ensemble pour assurer un avenir meilleur à la région.

Lors de sa tournée, le Chef de l’État a constaté des réalisations déjà en place, des chantiers relancés et d’autres en cours, ainsi que des projets prêts à être déployés dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance. Il a souligné que cette dynamique va se poursuivre et s’amplifier pour inscrire durablement la région sur une trajectoire de paix consolidée et de développement visible.

Le Président de la République a exprimé sa gratitude envers les populations de Casamance pour leur accueil, leur confiance et leur fraternité. Il a également remercié les Forces armées pour leur engagement constant au service de la paix et de la sécurité dans la région.

« Je repars de la Casamance avec une conviction claire : la paix, le développement et la dignité doivent avancer ensemble », a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye. « Cette tournée m’a permis de constater des réalisations déjà en place, des chantiers relancés et d’autres en cours, ainsi que des projets prêts à être déployés dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance », a-t-il ajouté.

Le Plan Diomaye pour la Casamance vise à promouvoir le développement économique et social de la région, à renforcer la paix et la sécurité, et à améliorer les conditions de vie des populations. Le Président de la République a assuré que les efforts vont se poursuivre pour atteindre ces objectifs et faire de la Casamance une région prospère et stable.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

Tags

Vérifier aussi

1766670260278

Média : Le CNRA contraint Canal+ à retirer Netflix de son offre au Sénégal

C’est officiel, Canal+ Sénégal retire Netflix de son offre « Tout Canal+ » suite à la décision …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved