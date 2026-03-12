Trafic de produits agricoles à Rosso, 11 individus en garde à vue

Partager Facebook

Dans le cadre de sa mission de sécurisation, la Brigade Territoriale de Rosso a procédé, dans la nuit du 09 au 10 mars 2026, à l’interpellation de onze (11) individus pour association de malfaiteurs et trafic illicite de produits agricoles. Selon le communiqué établi en ce sens par les pandores, ces arrestations font suite à un renseignement faisant état du trafic en objet vers un pays limitrophe, dans la commune de Ronkh (département de Dagana), les gendarmes ont mis en place un dispositif de surveillance et d’interception sur site. « Cette opération a abouti, dans un premier temps, à l’interpellation de neuf (09) individus dont six (06) charretiers et trois (03) manutentionnaires à bord de charrettes transportant des sacs d’oignon. Ils s’apprêtaient à traverser le fleuve Sénégal à hauteur du point de passage clandestin sis au village de Khor pour rallier la Mauritanie.

L’enquête a également permis d’identifier le commanditaire, le chauffeur du camion qui s’est enfui avec le reste du chargement ainsi que le capitaine de la pirogue qui devait assurer la traversée du fleuve », selon les gendarmes.

Le dit camion qui transportait les produits agricoles a été finalement découvert au village de Ronkh devant le domicile d’une des personnes impliquées. Dans la même dynamique, une quantité importante de sacs d’oignons destinés à être frauduleusement écoulés en territoire étranger a été découverte dans un magasin situé à Ronkh selon la note.

Au total, onze (11) individus ont été interpellés et les produits suivants saisis dont trois cent soixante-cinq (365) sacs de vingt-cinq (25) kilogrammes d’oignons, un (01) camion de marque RENAULT , six (06) charrettes, six (06) chevaux et un (01) moteur de pirogue de marque Yamaha.