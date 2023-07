Trafic de visas : Alla Dieng, ex-secrétaire permanent de l’Unacois Yessal condamné

Alla Dieng, ex-secrétaire permanent de l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois Yessal) était en détention provisoire depuis le 7 juillet dernier. Il a été jugé et condamné hier, à six mois de prison avec sursis et à verser 2 millions francs à ses deux victimes à qui il avait promis des visas pour les États-Unis.

Il devait recevoir une distinction aux États-Unis le 20 janvier 2023. Dans la correspondance, il est mentionné qu’il pouvait convier des personnes. Le sexagénaire a profité de cette brèche pour faire voyager des candidats à l’immigration contre le versement d’une forte somme. C’est dans ces circonstances que les nommés Malick Ndao et Souhaibou Pène lui ont versé chacun 1 million francs.

Cependant, M. Dieng n’a pas respecté ses engagements. Un état de fait qu’il a imputé à l’ambassade qui, d’après lui, lui a notifié que les visas seront disponibles au mois de mars 2023. C’est pourquoi, dit-il, les parties civiles qui s’impatientaient, ont déposé une plainte.

« Les participants au forum devaient débourser 4.000 dollars. Mais, j’ai réclamé 1 million francs aux plaignants », a déclaré l’opérateur économique qui n’a fourni aucun document officiel étayant ses déclarations. Le substitut du procureur a demandé au comparant quand ses agissements délictuels allaient cesser. « Je n’ai jamais eu l’intention d’escroquer les parties civiles », a-t-il rétorqué. Reprenant la parole, le représentant du Ministère public a rappelé au prévenu qu’il a eu comparaître pour d’autres récriminations. Il a ainsi requis l’application de la loi pénale. Me Ndiack Bâ a souligné que le prévenu est de bonne foi. Il a été convié aux États-Unis par Influence magazine. La lettre d’invitation se trouve dans son portable. Malheureusement, il ne l’a pas imprimée. Pour finir, le conseil de la défense a demandé une application bienveillante de la loi, alléguant que son client a pris l’engagement de désintéresser les victimes à sa sortie de prison. Rendant sa décision, la présidente de la séance a condamné le prévenu à six mois de prison assortis du sursis et à allouer 2 millions francs aux deux parties civiles.