Traitement des informations liées aux accidents : Le CORED rappelle les règles d’éthique aux journalistes et techniciens des médias

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) a publié un communiqué de presse ce 27 janvier 2026, rappelant aux journalistes et techniciens des médias l’importance de respecter la dignité humaine dans le traitement et la diffusion de l’information.

Le CORED déplore la récurrence de la publication d’images et de scènes de violence qui ne respectent pas l’obligation de préserver et de protéger les âmes sensibles et vulnérables. Le Conseil cite notamment les publications du quotidien Libération et du site Seneweb du 26 janvier 2026, qui ont publié, d’après l’organe, des images insoutenables.

Ainsi, le CORED rappelle que le droit du public à l’information est encadré par l’article 18 du Code de la presse, qui insiste sur le respect de la souffrance des victimes et/ou des proches. Il cite, dans ce cas d’espèce, l’article 3 de la Charte des journalistes du Sénégal, qui oblige les journalistes à respecter la dignité de la personne humaine, notamment les groupes minoritaires et les personnes en situation de vulnérabilité.

Face à ce constat, l’organe en charge de veiller à la déontologie dans les médias met en garde contre la publication et la diffusion d’images de violence insoutenables, suite à des accidents ou des scènes domestiques.

Enfin, le CORED indique sa déclaration tient lieu d’avertissement pour les professionnels de médias qui ne respecteraient pas ces principes éthiques et déontologiques.

