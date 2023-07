L’attaquant international sénégalais des U20 Souleymane Faye vient de signer un contrat de prêt d’un an plus option d’achat avec le club andalou du Réal Bêtis Séville, Club de Liga 1 espagnole, où il va retrouver son aîné Youssouph Sabaly.

Le joueur qui évolution la saison dernière à Grenada (deuxième division qui accède en Liga1) vient de franchir un nouveau palier après avoir évolué au Club de Fútbol Talavera 3e division espagnole.

L’ancien pensionnaire de Galaxie Académie (club formateur) a été l’avant centre titulaire des U 20 ans, buteur et homme du match lors de la finale CAN U 20 en Égypte.

L’attaquant champion d’Afrique U20 avec les Lionceaux du Sénégal a participé à 29 matches en Troisième Division d’Espagne, marquant un but et 4 passes décisives et Transfert: Souleymane Faye rejoint Youssouph Sabaly au Réal Bétis de Séville.

L’attaquant international sénégalais des U-20 Souleymane Faye vient de signer un contre-attaque de prêt d’un an plus option d’achat avec le club andalou du Réal Bêtis Séville, Club de Liga 1 espagnole, où il va retrouver son aîné Youssouph Sabaly.