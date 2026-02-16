Uploader By Gse7en
Transmission volontaire du VIH : Nouvelles graves révélations sur Pierre Robert

16 février 2026 Actualité

Grosses révélations accablantes sur Pierre Robert qui a basculé avec une dénonciation anonyme adressée, le 6 août 2024, à l’ambassade de France au Sénégal. L’auteur, qui s’est ensuite identifié comme I.G., affirme avoir été le partenaire sexuel de Pierre Robert et l’accuse de lui avoir transmis le VIH lors de rapports non protégés organisés dans le cadre de partouzes dans sa villa de Saly.

Dans son témoignage, repris par le journal, I.G. livre des éléments particulièrement graves. Il évoque des messages et échanges dans lesquels Pierre Robert lui aurait proposé de recruter des « majeurs homosexuels » mais aussi d’enrôler des enfants âgés de 7 à 13 ans en vue de leur exploitation lors de soirées privées.

Selon ces révélations, les victimes ciblées étaient principalement des talibés, choisis en raison de leur grande vulnérabilité.


Ces déclarations ont renforcé un dossier déjà explosif et ont contribué à accélérer les investigations, d’abord ouvertes au Sénégal avant d’être transmises au parquet de Paris en raison de l’ampleur et de la dimension internationale des faits, complète le quotidien d’information.

