Transparence : Les jeunes reporters du Sénégal saluent la gestion « constructive » de l’aide à la presse

Mamadou Diagne, président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), a exprimé sa satisfaction ce mardi 7 avril 2026 lors de la publication du rapport 2025 du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP). Intervenant en conférence de presse, il a salué la tenue de « sessions constructives » et la rigueur dont a fait preuve le conseil de gestion dans l’attribution des ressources.

Le responsable de la CJRS a particulièrement insisté sur l’importance du respect des critères d’éligibilité, notamment les obligations sociales liées à l’IPRES, aux impôts et aux cotisations sociales. Pour Mamadou Diagne, ces exigences constituent un levier indispensable pour encourager la formalisation des entreprises de presse et garantir une meilleure professionnalisation du secteur des médias au Sénégal.

Bien que la CJRS ne figure pas parmi les structures bénéficiaires directes, son président a profité de l’occasion pour plaider en faveur d’une évolution du cadre réglementaire. Il souhaite que les organisations faîtières, qui jouent un rôle majeur dans le renforcement des capacités des professionnels, puissent être intégrées au dispositif du fonds à l’avenir.

Enfin, Mamadou Diagne s’est réjoui de l’effort financier massif consenti en faveur de la formation. Il a notamment souligné l’augmentation spectaculaire du budget alloué au CESTI, qui est passé de 25 millions de FCFA en 2023 à plus de 125 millions de FCFA dans ce nouveau rapport 2025.