Transport : Le TER à l’arrêt total ce mercredi matin

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Les usagers du Train Express Régional (TER) devront prendre leurs dispositions ce mercredi 8 avril 2026. Dans une note d’information « Info Trafic » publiée à 06h50, la direction annonce l’interruption totale de la circulation des trains sur l’ensemble de la ligne.

Selon le communiqué , cet arrêt brutal de la circulation est dû à un « incident » dont la nature n’a pas encore été précisée. La direction du TER invite les voyageurs à prendre leurs dispositions et assure que les clients seront tenus informés de l’évolution de la situation en temps réel.

Cette interruption risque de perturber fortement les déplacements des travailleurs et des voyageurs sur l’axe Dakar-Diamniadio en ce début de matinée.