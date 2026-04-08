Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
TER

Transport : Le TER à l’arrêt total ce mercredi matin

8 avril 2026 Actualité

Les usagers du Train Express Régional (TER) devront prendre leurs dispositions ce mercredi 8 avril 2026. Dans une note d’information « Info Trafic » publiée à 06h50, la direction annonce l’interruption totale de la circulation des trains sur l’ensemble de la ligne.

Selon le communiqué , cet arrêt brutal de la circulation est dû à un « incident » dont la nature n’a pas encore été précisée. La direction du TER invite les voyageurs à prendre leurs dispositions et assure que les clients seront tenus informés de l’évolution de la situation en temps réel.

Cette interruption risque de perturber fortement les déplacements des travailleurs et des voyageurs sur l’axe Dakar-Diamniadio en ce début de matinée.

Tags

Vérifier aussi

Screenshot 20260407 1820362

Financement de la presse : près de 1,9 milliard FCFA alloués, les médias privés captent plus de 57 % du FADP

  Le rapport du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) a été …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved