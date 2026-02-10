Très grosse perte pour Sonko et le Pastef

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Dr Maïssa Ndao, figure de proue de la jeunesse du parti PASTEF-Les Patriotes dans le département de Kaolack, a annoncé, ce lundi 9 février, sa démission de toutes ses responsabilités politiques au sein de la formation dirigée par Ousmane Sonko.

Militant de la première heure depuis 2018, le Dr Maïssa Ndao a gravi les échelons du parti : membre fondateur de PASTEF Ndoffane, puis coordonnateur communal de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS), avant d’occuper jusqu’à ce jour le poste de Secrétaire général adjoint de la JPS départementale de Kaolack. Il met ainsi un terme à huit années d’engagement qu’il qualifie de « sincère et désintéressé ».

Pour expliquer ce départ inattendu, le Dr Ndao évoque une accumulation d’événements récents, citant notamment le contexte tragique ayant conduit à la mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Sans renier les idéaux qui ont porté son militantisme, le Dr Maïssa Ndao affirme avoir pris cette décision « en toute responsabilité », invoquant des raisons de conscience morale et une volonté de rester fidèle à ses convictions personnelles. Ce départ marque un tournant pour la JPS dans la région, où le désormais ex-responsable jouissait d’une influence certaine.