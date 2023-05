Tribunal : Adji Sarr aurait présenté ses ‘excuses’ à Ndeye Khady Ndiaye

Un événement inattendu a marqué le déroulement de cette audience spéciale.

Après le retrait de tous ses avocats, Ndeye Khady a révélé au tribunal que Adji Sarr lui avait demandé pardon en aparté. Ndeye Khady Ndiaye a transmis au tribunal les paroles d’Adji Sarr à haute voix, affirmant : « Dites à Adji Sarr de rester tranquille. Elle est train de chuchoter en me demandant de lui pardonner, elle a suite répondu à Adji Sarr « tu ne peux pas m’amener ici et me demander pardon ». Cette déclaration, prononcée à haute voix par Ndeye Khady Ndiaye, a déclenché une vive réaction au sein du tribunal.

Me El Hadji Diouf, l’avocat d’Adji Sarr, a réagi avec véhémence à cette révélation. « C’est faux! », a-t-il crié, démentant formellement les propos de Ndeye Khady Ndiaye et dénonçant ce qu’il a qualifié de « comportement dangereux ». Le spectacle était tel que Me Diouf, manifestement bouleversé, a posé les mains sur sa tête comme si le ciel lui tombait dessus.

Face à cette tension palpable, le juge a dû intervenir pour ramener le calme dans la salle. Il a rappelé les deux parties à l’ordre, leur demandant de respecter les exigences de la barre et d’adopter un comportement approprié. Me El Diouf n’a pas échappé à cette mise au point, le juge l’avertissant pour avoir élevé la voix contre Ndeye Khady Ndiaye.