Tribunal de Dakar : Abdou Karim Gueye relaxé

L’activiste Abdou Karim Gueye, alias Karim Xrum Xax, a été jugé, ce jeudi, devant le tribunal d’Instance de Dakar pour participation à une manifestation non autorisée.

À l’issue de l’audience, le Tribunal a prononcé la relaxe pour Abdou Karim Guéye, estimant qu’il n’y avait pas d’infraction dans ce dossier. Le procureur de la République avait requis une peine de 2 ans dont 2 mois ferme avec une amende de 200 000 FCFA.

L’activiste avait été arrêté le 12 janvier dernier à la place de l’Indépendance lors d’une manifestation de personnes à mobilité réduite. Il était venu apporter un soutien moral à des mendiants arrêtés par la police. Il a été interpellé avec 14 mendiants qui ont été libérés par la suite.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com