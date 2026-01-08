Tribunal de Dakar : L’influenceur malien Chico condamné à un an ferme pour blasphème et injures publiques

Partager Facebook

L’influenceur malien Chico a été condamné à un an de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour injures publiques et blasphème par le biais d’un système informatique. Le prévenu faisait face à plusieurs plaintes liées à des propos tenus lors de lives sur les réseaux sociaux, notamment à l’encontre de l’islam, du prophète (PSL) et de la communauté musulmane malienne.

Déjà sous le coup d’une procédure judiciaire initiée par l’artiste malien Sidiki Diabaté, Chico avait été placé sous mandat de dépôt à la suite de la plainte de ce dernier. Il avait ensuite été extrait de prison par la Section de recherches, après deux nouvelles plaintes déposées par le Haut conseil islamique du Mali et la mosquée Masdjid Rahmane, dite Jaka Bambara.

Selon les informations recueillies, Chico aurait tenu des propos jugés graves à l’encontre de l’islam et de la communauté musulmane malienne lors de lives sur les réseaux sociaux. Devant les enquêteurs, il a soutenu que certaines vidéos incriminées auraient été coupées ou sorties de leur contexte. Il a finalement exprimé des regrets et présenté des excuses publiques à l’ensemble de la communauté musulmane.