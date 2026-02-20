Uploader By Gse7en
Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Pape Birame Bigué Ndiaye placé sous contrôle judiciaire

20 février 2026 Actualité, Faits divers

Le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye a été placé, ce vendredi, sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Les faits reprochés sont sérieux, puisqu’il a été inculpé pour « acte contre nature », selon des sources proches du dossier.

Pour rappel, l’arrestation du journaliste a eu lieu mardi soir, le 17 février 2026, dans des circonstances assez marquantes. Alors qu’il était en plein exercice de son métier, couvrant une conférence de presse du Procureur de la République, Ibrahima Ndoye, Pape Birame Bigué Ndiaye a été interpellé par des gendarmes en civil pour sa supposée implication dans l’affaire des présumés homosexuels. Il a ensuite été conduit à la Brigade de recherches de Keur Massar.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


 

