Tuchel : « Mendy reste le numéro un à Chelsea »

Thomas Tuchel, le coach de Chelsea, a de nouveau clarifié la situation des gardiens, avec Édouard Mendy devant.

Édouard Mendy reste bel et bien le choix numéro un au poste de gardien de Chelsea, a réaffirmé l’entraîneur des Blues Thomas Tuchel. « (Il) fait partie des meilleurs gardiens au monde actuellement », a dit le coach de Chelsea parlant du gardien des Blues.

Coupable d’une boulette monumentale, l’international sénégalais a plombé Chelsea humilié dimanche dernier sur la pelouse de Leeds (3-0). N’empêche, le footballeur allemand reconverti entraîneur « ne comprend pas pourquoi (il) devrait remettre en cause son talent à cause d’un seul match. » D’autant plus qu’a-t-il relevé : « il (Édouard Mendy) a déjà prouvé à plusieurs reprises. »

Aussi, a-t-il appuyé : « tout le monde commet les erreurs même les meilleurs joueurs au monde. Il reste le numéro un à Chelsea ».