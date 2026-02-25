UCAD : Le collectif des amicales appelle les étudiants à rejoindre le campus ce jeudi 26 février

Dans un communiqué rendu public, le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) a invité la communauté estudiantine à rejoindre les campus sociaux dès le Jeudi 26 février. Cette décision intervient après une période de fermeture prolongée de l’université suite au décès d’Abdoulaye Ba, étudiant inscrit en deuxième année de médecine.

Cependant, le Collectif dénonce avec fermeté la décision du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) de rouvrir les campus tout en laissant fermés les pavillons B et F. Selon le collectif, cette mesure affecte plus de 2.000 étudiants qui se retrouvent sans solution de relogement. Ce qu’il considère comme un manque criard de responsabilité et un « mépris flagrant » pour les droits des étudiants.

« Nous sommes déterminés à défendre les droits et la dignité des étudiants », a déclaré le collectif. Ainsi, pour faire entendre sa voix, le collectif a prévu un point de presse le Vendredi 27 février et une assemblée générale le Lundi 2 mars à 10h devant la direction du COUD

Pour finir, le Collectif des amicales appelle les étudiants à se mobiliser et à rejoindre les campus pour défendre leurs droits.

