UCAD : Le collectif des amicales suspend son mot d’ordre de grève de 72h

20 février 2026 Actualité

Dans un communiqué en date du 20 février, le Collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), qui représente les intérêts des étudiants, a annoncé la suspension du mot d’ordre de grève de 72 heures qui avait été décrété au niveau national. Cette décision fait suite à la libération des représentants étudiants de l’UCAD ainsi que de ceux de l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN).

Le Collectif a tenu à exprimer ses remerciements sincères à tous les étudiants du Sénégal, aux amicales locales et aux élèves, via les présidents de gouvernement scolaire, pour leur « élan remarquable de solidarité nationale ».

Il a également indiqué qu’il communiquerait prochainement sur les étapes à venir et a réaffirmé son engagement à servir la communauté estudiantine avec responsabilité et loyauté.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

